Die Aktienmärkte quittierten die am gestrigen Dienstag (13.12.) veröffentlichten US-Verbraucherpreisdaten zunächst mit Wohlwollen. Die Euphorie kühlte jedoch etwas ab, kam es im weiteren Verlauf doch zu Gewinnmitnahmen. Ohnehin dürfte die für heute anstehende Leitzinsentscheidung der US-Notenbank maßgeblicher für die Aktienmärkte sein.

Unsere drei heutigen Protagonisten ThyssenKrupp, Salzgitter, Klöckner & Co. profitier(t)en von der guten Stimmung am Gesamtmarkt. Ob es dafür reichen wird, eine Kursrally auszulösen, bleibt abzuwarten.

Klöckner & Co. – Nun ist Obacht geboten.

In den letzten Handelswochen bewegte sich Klöckner & Co. (WKN: KC0100 | ISIN: DE000KC01000 | Ticker-Symbol: KCO) seitwärts. Die Begrenzungen bei 9,0 Euro und 9,4 Euro limitierten die Aktie und hielten sie zuverlässig in der Seitwärtsbewegung.

Zuletzt geriet die Unterseite der Range jedoch stärker unter Druck. Klöckner & Co. musste kürzlich die 9,0 Euro aufgeben. Das dürfte bei dem einen oder anderen Marktakteur Schnappatmung ausgelöst haben. Der gestrige Handelstag half Klöckner & Co. allerdings dabei, wieder in Richtung 9 Euro zu laufen. Die Aufgabenstellung für die kommenden Tage ist klar definiert: Klöckner & Co. darf den Kontakt zur Marke von 9,0 Euro nicht verlieren, anderenfalls würde der Aktie ein Test der Zone 8,2 Euro / 8,0 Euro drohen. Um auf der Oberseite ein frisches Kaufsignal zu installieren, muss es über die 9,4 Euro gehen. In diesem Fall würde eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 10,0 Euro winken. Spannende Nebenwerte mit einem enormen Kurspotential finden Sie im Börsendienst smallCAP Champions.

ThyssenKrupp – Bricht nun die Kursrally los?

Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung (06.12.) zu ThyssenKrupp (WKN: 750000 | ISIN: DE0007500001 | Ticker-Symbol: TKA) rang die Aktie um den wichtigen Kursbereich um 5,6 Euro. Mittlerweile hat sich das Chartbild weiter aufgehellt.

ThyssenKrupp konnte sich von den 5,6 Euro lösen und attackiert nun mit großer Vehemenz den Widerstandsbereich um 6,0 Euro. Nachdem die Aktie bereits Mitte November an dieser wichtigen Hürde scheiterte, nimmt sie nun erneut Anlauf. Ein Ausbruch über die 6,0 Euro würde ThyssenKrupp ein wichtiges Kaufsignal sowie die Chance auf eine Zwischenrally in Richtung 6,5 Euro liefern. In diesem Bereich verläuft auch die 200-Tage-Linie. Auf der Unterseite sollte es hingegen nicht mehr unter die 5,6 Euro gehen.

Salzgitter – Die Aktie und der Widerstand.

Auch Salzgitter (WKN: 620200 | ISIN: DE0006202005 | Ticker-Symbol: SZG) hat einen Widerstand vor der Brust.

Nach einem vergeblichen Versuch, den Widerstand bei 30 Euro zu überwinden und einer anschließenden Konsolidierung, hat sich Salzgitter nun erneut in Richtung 30 Euro vorgekämpft. Sollte es Salzgitter gelingen, die 30 Euro zu überwinden, würde sich für die Aktie die Tür in Richtung 32,5 Euro öffnen. Auf der Unterseite gilt hingegen: Rücksetzer unter die 28 Euro sollten unbedingt vermieden werden.

Börsennews-Redaktion extern / TM

