^

Original-Research: Deutsche Rohstoff AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Deutsche Rohstoff AG

Unternehmen: Deutsche Rohstoff AG

ISIN: DE000A0XYG76

Anlass der Studie: Q3/23 Ergebnisse

Empfehlung: Buy

seit: 09.11.2023

Kursziel: EUR47.00

Kursziel auf Sicht von: 12 months

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes

First Berlin Equity Research has published a research update on Deutsche

Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY

rating and decreased the price target from EUR 50.00 to EUR 47.00.

Abstract:

New wells helped DRAG post record sales and EBITDA numbers in Q3/23. While

we expect 2023 investment of EUR182m to exceed the sum of CAPEX for the

previous three years, we forecast that strong cashflows and profits will

limit the rise in 2023 year-end net gearing to a manageable 58.8% (2022:

33.0%). On the basis of management's 2024 CAPEX guidance of EUR50m (subject

to upward revision if commodity prices remain firm) and current futures

strips, we expect volume and EBITDA to climb by 7.5% and 6.0% respectively

next year, but net gearing to fall to 16.6%. We maintain our Buy

recommendation but have reduced the price target from EUR50.0 to EUR47.0 to

reflect a 6% decline in the average level of the January 2024 to December

2028 oil futures strip since our last update of 25 October.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Deutsche Rohstoff

AG (ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt

seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 50,00 auf EUR 47,00.

Zusammenfassung:

Neue Bohrungen verhalfen der DRAG in Q3/23 zu Rekordzahlen bei Umsatz und

EBITDA. Wir gehen davon aus, dass die Investitionen im Jahr 2023 in Höhe

von EUR182 Mio. die Summe der CAPEX der vorangegangenen drei Jahre

übersteigen werden. Wir prognostizieren jedoch, dass starke Cashflows und

Gewinne den Anstieg des Nettoverschuldungsgrads zum Jahresende 2023 auf

überschaubare 58,8% (2022: 33,0%) begrenzen werden. Auf der Grundlage der

CAPEX-Prognose des Managements für 2024 in Höhe von EUR50 Mio. (vorbehaltlich

einer Aufwärtskorrektur, wenn die Rohstoffpreise stabil bleiben) und der

aktuellen Futures-Strips erwarten wir, dass das Volumen und das EBITDA im

nächsten Jahr um 7,5% bzw. 6,0% steigen, der Verschuldungsgrad jedoch auf

16,6% fallen wird. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei, haben das

Kursziel jedoch von EUR50,00 auf EUR47,00 gesenkt, um einen Rückgang des

durchschnittlichen Niveaus des Öl-Futures-Strips von Januar 2024 bis

Dezember 2028 um 6% seit unserem letzten Update vom 25. Oktober

widerzuspiegeln.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des

Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/28195.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°