Original-Research: PSI AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PSI AG

Unternehmen: PSI AG

ISIN: DE000A0Z1JH9

Anlass der Studie: Q3/23 results

Empfehlung: Buy

seit: 31.10.2023

Kursziel: EUR30.0

Kursziel auf Sicht von: 12 months

Letzte Ratingänderung: 12 April 2022 (previously: Add)

Analyst: Simon Scholes

First Berlin Equity Research has published a research update on PSI SE

(ISIN: DE000A0Z1JH9). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and

decreased the price target from EUR 32.00 to EUR 30.00.

Abstract:

PSI's order intake climbed 25.5% to EUR69m (Q3/22: EUR55m) in Q3/23 and was up

16.1% at EUR238m (9M/22: EUR205m) after nine months. Order intake growth was

driven by the Energy Management segment - in particular the electricity

network business. Group Q3/23 sales rose 3.1% to EUR65.2m (Q3/22: EUR63.2m;

FBe: EUR70.5m) while EBIT came in at EUR2.7m (Q3/22: EUR6.1m; FBe: EUR3.0m). In

Q2/23 PSI reported an EBIT loss of EUR9.4m as it issued a profit warning in

connection with the underestimation of man-hours required by the Energy

Management's Redispatch 2.0 contracts. The Q3/23 EBIT margin at Energy

Management remained low at 2.2% due to poor profitability of projects taken

on in 2021 and 2022 but improved slightly on the prior year quarter's 0.2%.

The y-o-y narrowing of the group Q3/23 EBIT margin to 4.1% (Q3/22: 9.7%)

was attributable to the Production Management segment. The segment's Q3/22

figures included high license income from PSI Metals. Q3/23 license income

at PSI Metals was down y-o-y but is expected to pick up strongly in the

current quarter. Production Management's Q3/22 numbers were also helped by

grant income. There was no income from this source in Q3/23. Management is

sticking to full-year guidance of EUR5m-EUR7m in EBIT and a 10% rise in sales

and the order intake despite the fact that after nine months sales were up

only 2.7% and EBIT was EUR-2.7m. We think full-year guidance is achievable

because the negative impact of the Redispatch 2.0 projects will lessen in

the current quarter, the Production Management segment will receive grant

income and PSI Metals is set to book substantial licence income. We

maintain our Buy recommendation but have lowered the price target from

EUR32.0 to EUR30.0. The reduction in the price target is based on: 1) an

increase in our WACC estimate from 8.6% to 8.9% to reflect the increase in

the yield of the ten-year German government bond yield from 2.54% at the

time of our most recent note of 3 August to 2.83% currently; and 2) a

reduction in our 2024 EBIT margin estimate for the Energy Management

segment from 5.0% to 4.0%. We continue to expect the segment to cross the

10% EBIT margin threshold by 2028.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PSI SE (ISIN:

DE000A0Z1JH9) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine

BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 32,00 auf EUR 30,00.

Zusammenfassung:

Der Auftragseingang der PSI stieg in Q3/23 um 25,5% auf EUR69 Mio. (Q3/22:

EUR55 Mio.) und lag nach neun Monaten mit EUR238 Mio. (9M/22: EUR205 Mio.) um

16,1% höher. Das Wachstum des Auftragseingangs wurde durch das Segment

Energiemanagement - insbesondere das Stromnetzgeschäft - getragen. Der

Konzernumsatz stieg in Q3/23 um 3,1% auf EUR65,2 Mio. (Q3/22: EUR63,2 Mio.,

FBe: EUR70,5 Mio.), das EBIT betrug EUR2,7 Mio. (Q3/22: EUR6,1 Mio., FBe: EUR3,0

Mio.). Die Zahlen des Vorjahresquartals enthielten hohe und margenstarke

Lizenzeinnahmen im PSI Metals-Geschäft des Produktionsmanagements. Die

Lizenzeinnahmen von PSI Metals in Q3/23 waren im Vergleich zu Q3/22

rückläufig, werden aber im laufenden Quartal voraussichtlich stark

ansteigen. Die Zahlen des Produktionsmanagements für Q3/22 wurden auch

durch Zuschusseinnahmen begünstigt. In Q3/23 gab es keine Einnahmen aus

dieser Quelle. Die Verringerung der EBIT-Marge der Gruppe in Q3/23 auf 4,1%

(Q3/22: 9,7%) ist auf das Produktionsmanagement zurückzuführen. Die

EBIT-Marge im Energiemanagement blieb in Q3/23 mit 2,2 % aufgrund der

geringen Rentabilität der in den Jahren 2021 und 2022 übernommenen Projekte

niedrig, verbesserte sich jedoch leicht gegenüber dem Vorjahresquartal

(0,2%). Das Management hält an der Jahresguidance fest, die einen Anstieg

des Umsatzes und des Auftragseingangs um 10% sowie ein EBIT von EUR5 Mio. bis

EUR7 Mio. vorsieht, obwohl der Umsatz nach neun Monaten nur um 2,7 %

gestiegen ist und das EBIT bei EUR2,7 Mio. lag. Wir halten die Jahresguidance

nach wie vor für erreichbar, da die anhaltenden negativen Auswirkungen der

Redispatch 2.0-Projekte auf das Segment Energiemanagement im laufenden

Quartal abnehmen werden, das Segment Produktionsmanagement

Zuschusseinnahmen verbuchen wird und PSI Metals erhebliche Lizenzeinnahmen

erzeugen wird. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei, haben aber das

Kursziel von EUR32,00 auf EUR30,00 gesenkt. Die Reduzierung des Kursziels

basiert auf: 1) einer Erhöhung unserer WACC-Schätzung, um den Anstieg der

Rendite zehnjähriger deutscher Staatsanleihen von 2,54% zum Zeitpunkt

unserer letzten Studie vom 3. August auf aktuell 2,83% widerzuspiegeln; und

2) einer Reduzierung unserer Schätzung der EBIT-Marge 2024 für das Segment

Energiemanagement von 5,0% auf 4,0%. Wir gehen weiterhin davon aus, dass

die EBIT-Marge des Segments bis 2028 die Schwelle von 10% überschreiten

wird.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des

Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27981.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

°