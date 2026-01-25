Anzeige
+++Analysten schlagen Alarm Analyst sieht bei dieser Food-Tech-Aktie jetzt rund 100 % Kurspotenzial+++

350.000 Besucher auf der Grünen Woche - Messechef zufrieden 25.01.2026, 12:17 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Das Interesse an der Grünen Woche übertraf in diesem Jahr die Erwartungen. 350.000 Menschen kamen während der zehn Messetage. Die Veranstaltung feierte ihr 100-jährige Bestehen.

Die Besucherzahl auf der diesjährigen Grünen Woche hat die Erwartungen deutlich übertroffen. Rund 350.000 Menschen kamen nach vorläufiger Zählung zur 90. Ausgabe der Agrarmesse, die an diesem Sonntag zu Ende geht, wie die Berliner Messe mitteilte. Das waren demnach rund 40.000 Besucherinnen und Besucher mehr als im Vorjahr. Erwartet worden waren zu Beginn rund 325.000 Gäste. «Das enorme Besucherinteresse war überwältigend», hieß es von Messechef Mario Tobias. 

Dem RBB zufolge war der Ansturm am letzten Messewochenende so groß, dass zeitweise ein Einlassstopp ausgesprochen wurde. Tobias lobte die gute Stimmung in den Hallen, intensive Debatten und ein großes politisches Interesse. «Die Grüne Woche ist der Treffpunkt für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und bietet dem öffentlichen Diskurs über Landwirtschaft und Ernährung eine aufmerksamkeitsstarke Bühne.» Sein Dank gelte den Ausstellern, Partnern und Ländern. 

Die Grüne Woche feierte in diesem Jahr ihr hundertjähriges Bestehen. Die erste Landwirtschaftsschau in Berlin eröffnete im Februar 1926. Es ist die größte Messe in Berlin. Auch in diesem Jahr zog sie prominente politische Gäste an. Zur Eröffnungsfeier kam Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ließ sich bei einem eigenen Rundgang durch die Hallen führen. Für Agrarminister Alois Rainer (CSU) war es die erste Grüne Woche in dieser Funktion.

© dpa-infocom, dpa:260125-930-593856/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Millionen US-Amerikaner von Wintersturm betroffen Hauptdiskussion
2 Tesla-Aktie unter Druck: Anleger erleben herbe Enttäuschung in 2025: Elon Musks Zukunftsversprechen kollidieren mit der Realität Hauptdiskussion
3 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
4 Palantir-Chef: KI wird Einwanderung unnötig machen Hauptdiskussion
5 Trump schiebt Goldrallye kräftig an: Newmont Corp. – Aktie bricht aus. Das sind die nächsten Ziele Hauptdiskussion
6 Klingbeil: Es wird deutliche Antwort Europas auf Trump geben Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Deutsche Bank radikal digital: Das ändert sich

13:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

CDU-Arbeitnehmerflügel will Teilzeit-Anspruch stutzen

13:02 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP 3/US-Verteidigungsstrategie: Europa ja, aber nicht der Fokus…

12:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/'Time-Magazin': Bis zu 30.000 Tote an zwei Protesttagen im …

12:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

IW: Ausländische Investitionen in Deutschland steigen stark

12:32 Uhr • Artikel • dpa-AFX

CDU-Wirtschaftsflügel will Teilzeit-Anspruch stutzen

12:31 Uhr • Artikel • dpa

Minneapolis: Anordnung zum Schutz von Beweismitteln

12:07 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Schnee und Eis: Große Probleme im Berufsverkehr erwartet

12:07 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer