Ab heute Steuersenkung in Restaurants 31.12.2025, 23:02 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Der Staat unterstützt Cafés, Imbisse und Restaurants - doch das Schnitzel wird deshalb wohl nicht billiger werden.

Auf Essen im Restaurant oder Schnellimbiss gilt ab heute eine reduzierte Mehrwertsteuer. Statt bisher 19 fallen nur noch 7 Prozent an. Das soll die Gastronomen unterstützen und die Kostensteigerungen der letzten Zeit etwas auffangen. Von der geringeren Steuer profitieren auch Bäckereien, Cafés, Wirtshäuser, Catering-Anbieter sowie Kita-, Schul- und Krankenhausverpflegung. Sie gilt allerdings nur für Speisen, nicht für Getränke. 

Bei den Gästen dürfte davon allerdings wenig ankommen: Essengehen wird wahrscheinlich nicht günstiger. In der Branche heißt es, Kosten für Personal und Zutaten seien deutlich gestiegen. Eine pauschale Preissenkung wäre deshalb nicht wirtschaftlich. Viele könnten so aber zumindest auf Preiserhöhungen verzichten.

© dpa-infocom, dpa:251231-930-484783/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Merz wirbt für 'Moment des Aufbruchs' 2026 Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Tresor-Coup: Ermittler schätzen Beute auf 30 Millionen Euro Hauptdiskussion
3 Spanien: Inflation sinkt auf 3 Prozent Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: Das waren die größten Preissprünge bei Lebensmitteln 2025 Hauptdiskussion
5 Ansturm auf Feuerwerk für Silvester Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Nur wenige Arbeitnehmer nutzen Bildungsurlaub

3:01 Uhr • Artikel • dpa

Hoffnung und Skepsis: Bulgarien ist das 21. Euro-Land

0:46 Uhr • Artikel • dpa

Bulgarien sagt Tschüss zum Lew und Hallo zum Euro

Gestern 23:35 Uhr • Artikel • dpa

Deutschlandticket ist teurer

Gestern 23:01 Uhr • Artikel • dpa

dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen von …

Gestern 22:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

AKTIEN IM FOKUS: Alphabet und Nvidia überflügeln 2025 den US-…

Gestern 22:24 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Die Tops und Flops im Dow 2025

Gestern 22:19 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Verluste am letzten Handelstag des …

Gestern 22:17 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer