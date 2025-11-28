Airbus

Datenproblem bei A320 könnte Flugverkehr stören 28.11.2025, 19:07 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Airbus warnt: Ein Zwischenfall zeigt, dass die Flugsteuerung bei bestimmten A320-Maschinen nicht sicher ist. Noch ist unklar, was das für Flüge und Passagiere bedeutet.

Zahlreiche Airbus-Flugzeuge der A320-Reihe müssen überprüft werden, bevor sie wieder starten können. Wie der Flugzeughersteller in Toulouse mitteilte, könnte starke Sonneneinstrahlung bei betroffenen Maschinen Daten beschädigen, die für die Steuerung von entscheidender Bedeutung seien. Das habe die Analyse eines nicht näher beschriebenen Zwischenfalls mit einem A320-Flugzeug gezeigt.Airbus erwartet nach eigenen Angaben, «dass diese Empfehlungen zu Betriebsunterbrechungen für Passagiere und Kunden führen werden». Die Zahl der von der Überprüfung betroffenen Flugzeuge nannte das Unternehmen nicht.

In Zusammenarbeit mit den Luftfahrtbehörden habe man die Fluggesellschaften aufgefordert, vorsorgliche Schutzmaßnahmen zu ergreifen, die Software und/oder Hardware umfassten, hieß es weiter.

© dpa-infocom, dpa:251128-930-356367/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Verdi und DGB warnen vor AfD-Kurs der Familienunternehmer Hauptdiskussion
2 Merz erteilt Unionsnachwuchs Absage bei Rente Hauptdiskussion
3 IW-Studie: Deutschland ist Spitzenreiter bei Sozialausgaben Hauptdiskussion
4 Imker ernten Rekordwert - Preis für Honig steigt Hauptdiskussion
5 Deutsche Telekom mit Trendwende? Aktie hat noch jede Menge Luft nach oben Hauptdiskussion
6 Klingbeil an USA: Nicht über Köpfe der Ukrainer verhandeln Hauptdiskussion
7 BYD vor dem Neustart: Was steckt hinter dem Druck? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Human Rights Watch in Russland unerwünscht

22:24 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Verwirrung um AR-Chef bei Hugo Boss - Frasier entzieht …

22:24 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Trump kündigt Aufhebung fast aller Dekrete Bidens an

21:30 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Ionos auf 37 Euro - '…

21:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Kanada will mit Ölpipeline mehr Unabhängigkeit von USA

20:31 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Frankreich will Schleuserboote im Ärmelkanal stoppen

19:41 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Russische Behörde droht Whatsapp mit kompletter Sperre

19:40 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Gouverneur: Tote nach ukrainischem Beschuss

19:37 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer