Alkohol ist in Deutschland billig zu haben 05.01.2026, 08:05 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Alkohol ist in Deutschland besonders günstig – nur in Italien sind Wein, Bier und Spirituosen noch billiger. Das hat Folgen.

Alkoholische Getränke sind in Deutschland so billig wie sonst kaum irgendwo in Europa. Die Preise für Wein, Spirituosen oder Bier liegen mit 86 Prozent deutlich unter dem Durchschnittswert der Europäischen Union, wie das Statistische Bundesamt anlässlich des «trockenen Januars» berichtet. In diesem Monat verzichtet eine zunehmende Zahl von Menschen auf Alkoholkonsum. 

Noch billiger als in Deutschland waren die alkoholhaltigen Drinks europaweit nur noch in Italien. In Finnland mussten Konsumenten mit 210 Prozent mehr als Doppelte des EU-Durchschnittswerts bezahlen. Auf den Plätzen folgen Dänemark (123 Prozent) und Belgien (113 Prozent). 

Bei Getränken ohne Alkohol lagen die Preise in Deutschland 2 Prozent über dem EU-Schnitt. Spitzenreiter war hier Lettland mit einem Preisaufschlag von 46 Prozent, was unter anderem auf die dort erhobene Zuckersteuer zurückzuführen ist. Am günstigsten waren die Getränke wiederum in Italien. 

Pro-Kopf-Konsum sinkt

Nach älteren Zahlen der Weltgesundheitsorganisation WHO ist der Alkoholkonsum in Deutschland vergleichsweise hoch. Im Jahr 2022 hat jeder Bürger ab 15 Jahren im Jahr 11,2 Liter reinen Alkohol getrunken – das entspricht umgerechnet 448 Halbliter-Gläsern Bier. Zehn Jahre zuvor war es noch ein Liter reiner Alkohol mehr. 

Europaweit liegt Deutschland damit gemeinsam mit Frankreich und Portugal auf Platz neun. In Rumänien wurden 17,1 Liter reiner Alkohol pro Kopf getrunken. Es folgten Lettland (14,7 Liter) und Tschechien (13,7 Liter). Zurückhaltender waren die Menschen in den Mittelmeerländern Griechenland (7,0 Liter pro Kopf), Malta (6,2 Liter) und Zypern (5,2 Liter).

