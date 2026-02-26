Gamechanger?:
Allianz erzielt wieder Rekordgewinn 26.02.2026, 09:41 Uhr von dpa

Die langjährige Wirtschaftsflaute in Europa ist an den Versicherern bislang weitgehend spurlos vorübergegangen. Deutschlands größter Versicherer meldet einmal mehr ein Spitzenergebnis.

Die seit Jahren vom Erfolg verwöhnte Allianz hat im vergangenen Jahr erneut ein Rekordergebnis erzielt. Der auf die Aktionäre entfallende Nettogewinn stieg um achteinhalb Prozent auf knapp 10,8 Milliarden Euro, wie der Münchner Dax-Konzern mitteilte. Im Tagesgeschäft stieg das operative Ergebnis ebenfalls kräftig um gut acht Prozent auf 17,3 Milliarden Euro. 

Glück hilft: vergleichsweise niedrige Naturkatastrophenschäden

Die Allianz ist mit 156.000 Mitarbeitern in knapp 70 Ländern aktiv und damit der größte deutsche Versicherungskonzern. Anders als die deutsche Industrie ist die Versicherungsbranche von der seit Jahren anhaltenden Wirtschaftsflaute in Europa kaum getroffen. Die Gesamtumsätze des Konzerns wuchsen um vier Prozent auf knapp 187 Milliarden Euro. 

Am besten lief das alltägliche Schaden- und Unfallgeschäft, zu dem unter anderem die Auto- und die Gebäudeversicherung gehören. Der operative Gewinn der Sparte stieg um 13,9 Prozent auf knapp neun Milliarden Euro. Dabei kam der Allianz - wie auch anderen Versicherern - das Glück zu Hilfe: Die Naturkatastrophenschäden waren im vergangenen Jahr mit 1,1 Milliarden Euro vergleichsweise niedrig. 

Deutlich weniger steil bergauf ging es für die Allianz in der Lebens- und Krankenversicherung, deren operativer Gewinn um vergleichsweise bescheidene 1,7 Prozent auf 5,6 Milliarden Euro zulegte. 

Auch die Vermögensverwaltung wächst 

Der dritte Geschäftsbereich des Münchner Konzerns ist die Vermögensverwaltung, die trotz des schwachen Dollars zulegte. Treiber waren sowohl die nach wie vor gute Entwicklung der Finanzmärkte als auch das Zutrauen der Kunden, die 139 Milliarden Euro zusätzlich anlegten. Der operative Gewinn stieg um 3,3 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro. 

Vorstandschef Oliver Bäte und seine Kollegen haben in den vergangenen Jahren ihre Ziele mehrfach übertroffen, Vorstand und Aufsichtsrat wollen wegen der guten Entwicklung die Aktionäre erfreuen: Die Dividende soll noch kräftiger als der Gewinn um elf Prozent auf 17,10 Euro je Aktie steigen. Für dieses Jahr kalkuliert die Allianz vorsichtig und peilt einen quasi unveränderten operativen Gewinn von 17,4 Milliarden Euro an, plus/minus einer Milliarde.

