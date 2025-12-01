DiegnosTear:
HotStock mit dem Potential aus der Träne!
Anzeige

Allianz hält Verzinsung von Lebensversicherungen stabil 01.12.2025, 10:01 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

In der jahrelangen Tiefzinsphase verloren Lebensversicherungen an Attraktivität. Mittlerweile bietet die beliebteste Form der privaten Altersvorsorge in Deutschland wieder bessere Bedingungen.

Die beliebteste Form der privaten Altersvorsorge in Deutschland wird im nächsten Jahr stabile Zinsen bieten. Die Allianz als größter deutscher Lebensversicherer belässt die Gesamtverzinsung ihrer Verträge im kommenden Jahr unverändert bei 3,5 für klassische Policen beziehungsweise 3,8 Prozent für neuere Verträge mit abgespeckter Garantie. 

«Wir bleiben mit unserer Gesamtverzinsung auf einem hohen Niveau», sagte Burkhard Priebe, Vorstandsmitglied der Allianz Leben. «Das ist ein Zeichen der Stabilität in einem fordernden Umfeld.» Der Münchner Dax-Konzern ist mit 10,7 Millionen Kunden und 14 Millionen Verträgen Marktführer bei Lebensversicherungen. 

Garantiezins, Überschussbeteiligung und Schlussüberschuss

Die deutsche Industrie ist zwar seit Jahren in einer Dauerkrise gefangen, die Finanzbranche hingegen profitierte in den vergangenen beiden Jahren vom Ende der jahrelangen Nullzinsphase. Die Gesamtverzinsung von Lebensversicherungen setzt sich aus zwei beziehungsweise drei Bestandteilen zusammen: Garantiezins und eine jährliche Überschussbeteiligung bilden die laufende Verzinsung, zum Vertragsende kommt ein Schlussüberschuss hinzu. 

Die Allianz hatte ihre laufende Verzinsung nach dem Ende der Nullzinsphase 2022 vergleichsweise schnell wieder angehoben. Für klassische Lebensversicherungen zahlt die Allianz im kommenden Jahr 2,7 Prozent, für neuere Verträge 2,8 Prozent. 

Im Branchenschnitt leicht steigende laufende Verzinsung zu erwarten

Etliche andere Versicherer waren in dieser Hinsicht zunächst zurückhaltender, ziehen aber nach. Die Ratingagentur Assekurata rechnet für nächstes Jahr im Branchenschnitt mit einer leichten Steigerung der laufenden Verzinsung auf 2,6 bis 2,7 Prozent. In diesem Jahr waren es 2,53 Prozent, wie Lars Heermann sagte, der Bereichsleiter Analyse bei Assekurata.

Fast jeder Einwohner Deutschlands hat eine Lebensversicherung

Lebensversicherungen sind seit Jahrzehnten das meistverkaufte Produkt der privaten Altersvorsorge in Deutschland. Im Jahr 2018 gab es nach Zahlen des Gesamtverbands der Versicherer (GDV) 83,5 Millionen Lebensversicherungsverträge, mehr als die damalige Einwohnerzahl von 83,0 Millionen. 

Die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank bis 2022 traf die Lebensversicherer jedoch ebenso wie Banken und Sparkassen. Das trieb einerseits die Kosten für die Unternehmen in die Höhe und machte andererseits den Abschluss neuer Policen weniger attraktiv. Eine Folge war, dass die Branche flächendeckend von den ehedem üblichen klassischen Verträgen mit vergleichsweise hoher garantierter Verzinsung abrückte. 2024 zählte der GDV noch 80,3 Millionen Lebensversicherungsverträge. 

Debatte um gesetzliche Rente fördert Nachfrage

Der Rückgang erklärt sich daraus, dass im branchenweiten Saldo jährlich mehr alte Verträge auslaufen als neue abgeschlossen werden. Dennoch unterschreiben die Deutschen weiter alljährlich mehrere Millionen neue Lebensversicherungspolicen. 

Die Allianz profitiert nach Worten Priebes auch, aber nicht nur von der Dauerdiskussion um die Zukunft der gesetzlichen Rentenversicherung: «Die Nachfrage ist sehr hoch», sagte der Manager. «Darunter sind junge Menschen, die mit Blick auf das Rentensystem zusätzliche Altersvorsorge aufbauen wollen, Familien, die sich absichern wollen, und Menschen, die bereits dem Ruhestand nah sind.»

© dpa-infocom, dpa:251201-930-364125/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Trump hat sich für neuen Fed-Chef entschieden Hauptdiskussion
2 Deutschland und Polen wollen Partnerschaft vertiefen Hauptdiskussion
3 Viele Verbraucher können Phishing-Mails nicht sicher erkennen Hauptdiskussion
4 Unternehmenschefin für Streichung des freien Ostermontags Hauptdiskussion
5 Verdi und DGB warnen vor AfD-Kurs der Familienunternehmer Hauptdiskussion
6 Merz erteilt Unionsnachwuchs Absage bei Rente Hauptdiskussion
7 IW-Studie: Deutschland ist Spitzenreiter bei Sozialausgaben Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Vierjahrestief! Wie stark ist Novo wirklich?

13:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

AKTIE IM FOKUS 3: Airbus weiter unter Druck - Bericht heizt Sorgen …

13:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Bas: Erfolg bei Rentenpaket wichtig für Fortbestand der Koalition

13:23 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Dax wankt in die neue Handelswoche: Deutsche Bank – Der Aktie …

13:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Telekom und Lidl-Mutter Schwarz möchten KI-Datenfabrik bauen

13:15 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ANALYSE: Citigroup sieht Einstiegschance nach Rücksetzer in Rü…

13:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Jenoptik-Aufsichtsratschef Matthias Wierlacher geht

12:48 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Verpasste Lieferziele, neue Robotikpläne: Xiaomi zwischen Druck und…

12:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer