An Fleischtheken wächst die Fachkräftelücke am stärksten 25.03.2026, 03:02 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

In Deutschland fehlt vielerorts qualifiziertes Personal. Der Fachkräftemangel ist zwar deutlich zurückgegangen. In einigen Berufen hat sich die Situation allerdings verschärft.

In keiner Berufsgruppe ist die Fachkräftelücke in Deutschland zuletzt so stark gewachsen wie bei Fleischfachverkäufern. Das zeigt eine Analyse des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung (Kofa) am arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft. 

Im Jahr 2025 konnten demnach im Schnitt 4.665 Stellen nicht mit qualifizierten Bewerbern besetzt werden - gut 40 Prozent mehr als im Vorjahr. «Das sind so viele wie nie zuvor», sagt Kofa-Experte Jurek Tiedemann. 

Ein Grund ist der demografische Wandel. 2024 war mehr als ein Drittel (38 Prozent) der Fleischfachverkäufer älter als 55 Jahre und damit vor dem Eintritt in den Ruhestand. 

Der hohe Anteil älterer Mitarbeiter lässt den Bedarf steigen, zugleich kommt wenig Nachwuchs nach. Die Beschäftigtenzahl in diesem Beruf sank zwischen 2017 und 2024 laut Kofa um gut 19 Prozent. 

Fleischfachverkäufer arbeiten vor allem in Supermärkten und Metzgereien. Unter die Berufsgruppe fallen unter anderem auch Fleisch- und Wurstwarenverkäufer sowie Metzgereifachverkäufer.

Fachkräftelücke insgesamt deutlich verringert

Den zweitgrößten prozentualen Anstieg bei der Fachkräftelücke gab es laut Kofa zuletzt bei Erdbewegungsmaschinenführern. Mehr als 1.500 Stellen konnten 2025 nicht besetzt werden - 38 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Beschäftigten arbeiten etwa im Straßen- und im Hochbau. 

Verschärft hat sich die Lage auch bei Steuerberatern. Die Lücke wuchs um knapp 27 Prozent auf 2.318 Stellen.

In absoluten Zahlen ist der Mangel in anderen Berufen noch ausgeprägter. Die größten Engpässe gibt es in der Bauelektrik. Mehr als 16.200 offene Stellen konnten 2025 nicht besetzt werden, in der Altenpflege mehr als 15.200.

Insgesamt ist die Fachkräftelücke kleiner geworden. Mehr als 369.000 offene Stellen konnten im vergangenen Jahr nicht besetzt werden - knapp ein Viertel weniger als 2024. 

Ökonom Tiedemann sieht darin kein positives Signal. «Die Wirtschaft stagniert, Unternehmen schreiben weniger Stellen aus und besetzen Stellen wegen unsicherer Erwartungen nicht immer nach.» Im Falle eines wirtschaftlichen Aufschwungs sei mit einem wachsenden Fachkräftemangel zu rechnen.

© dpa-infocom, dpa:260325-930-862340/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 EU beschließt endgültig Verzicht auf Russland-Gas Hauptdiskussion
2 Schnieder strebt schwarz-rote Koalition an Hauptdiskussion
3 ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Vonovia auf 'Buy' - Ziel 38 Euro Hauptdiskussion
4 Steinmeier beginnt Lateinamerika-Reise in Panama Hauptdiskussion
5 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
6 Hochrechnung: Volksabstimmung zu Rundfunkbeitrag gescheitert Hauptdiskussion
7 Eurozone: Wirtschaft wächst im Herbst schwächer als erwartet Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
DAX-FLASH: Kursgewinne erwartet - Medien: USA legen Iran Plan für …

7:08 Uhr • Artikel • dpa-AFX

GNW-News: Generalversammlung 2026: Tecan beantragt Wahl von drei …

7:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Polizei zieht positive Bilanz nach Castor-Großeinsatz

7:03 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Ölpreis fällt nach Trump-Aussagen wieder unter 100 Dollar

7:00 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Bund und Länder ringen um Führerschein, Sicherheit und …

6:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Meta verliert US-Prozess um Sicherheit junger Nutzer

6:06 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Ostdeutsche Regierungschefs beraten in Berlin

6:06 Uhr • Artikel • dpa-AFX

WOCHENVORSCHAU: Termine bis 7. April 2026

6:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer