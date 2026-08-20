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Angebot an US-Soldaten

Längerer Dienst für Tage mit GTA VI 19.08.2026, 23:53 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Millionen Gamer sind aufgeregt vor Erscheinen des Videospiels «GTA VI» im November. Ein Bataillon im US-Militär nutzt den Hype, um Soldaten zu einer Verlängerung ihrer Dienstzeit zu bewegen.

Mindestens zwei Jahre mehr Militärdienst für vier freie Tage mit dem Videospiel «GTA VI»? 20 Soldaten eines Bataillons im US-Bundesstaat Georgia haben dieses Angebot angenommen. Die Idee hinter dem Sonderurlaub zum Erscheinen des Spiels im November sei gewesen, Anreize zu finden, die den Interessen von Soldaten entsprächen, sagte ein Armeesprecher dem Sender CBS News und der Website «Military.com». Das Angebot habe sich nur lokal an rund 130 Soldaten des einen Bataillons gerichtet. Sie hätten die Wahl gehabt, ihre Dienstzeit um zwei bis sechs Jahre zu verlängern.

Aufregung vor dem Marktstart

Das nächste Spiel aus der Reihe «Grand Theft Auto» soll nach mehr als einem Jahrzehnt Wartezeit und mehrfacher Verzögerung am 19. November erscheinen. Die Vorbestellungen laufen bereits seit Ende Juni, der Hype ist groß. Mit einem geschätzten Budget von weit mehr als einer Milliarde Dollar dürfte «GTA VI» das teuerste Unterhaltungsprodukt der Geschichte werden. Der Vorgänger hatte sich seit Erscheinen 2013 mehr als 200 Millionen Mal verkauft. 

«Grand Theft Auto» ist eine der bekanntesten Videospielserien weltweit und wurde erstmals 1997 veröffentlicht. Schauplatz von «Grand Theft Auto VI» soll eine fiktive Version der US-Metropole Miami sein. In den bisher veröffentlichten Trailern kommen rasante Autofahrten, schnelle Motorboote, Strände, Waffen und Krokodile vor.

© dpa-infocom, dpa:260819-930-554668/1

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