Annäherung in Tarifrunde bei der Bahn 13.02.2026, 22:57 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Mitarbeiter bei der Bahn
© Felix Hörhager/dpa / Über die konkreten Inhalte des Verhandlungsstands wollten sich die Tarifparteien nicht äußern. (Symbolbild)
Nach zähen Gesprächen bei der Bahn gibt es Fortschritte: Beide Seiten berichten von Annäherungen. Wird die nächste Verhandlungsrunde den Durchbruch bringen?

In die festgefahrenen Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn kommt Bewegung. Nach dem Ende der vierten Verhandlungsrunde teilte ein Unternehmenssprecher mit: «Wir haben uns angenähert und erste Verständigungen erzielt. Wir sind zuversichtlich, dass die letzten offenen Punkte in der nächsten Verhandlungsrunde gelöst werden können.» Diese soll am 23. Februar beginnen.

Auch aus Sicht der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) bewegen sich die Gespräche in die richtige Richtung. «In den zurückliegenden Verhandlungstagen konnten in wesentlichen Punkten tragfähige Annäherungen erzielt und strukturelle Fragen weiter geklärt werden.» Der geschäftsführende Gewerkschaftsvorstand mahnte aber, dass «das bisher Erreichte nur dann Bestand haben wird, wenn die Gespräche weiterhin mit der notwendigen Ernsthaftigkeit und Verbindlichkeit geführt werden».

Über die konkreten Inhalte des Verhandlungsstands wollten sich die Tarifparteien nicht äußern.

Erstes Angebot abgelehnt

Noch Mitte der Woche hatte die GDL mit dem Abbruch der Verhandlungen gedroht. Ihr Chef Mario Reiß forderte, noch in dieser Woche zu einem Ergebnis zu kommen. Beschäftigte und Fahrgäste stimmte er bereits auf mögliche Warnstreiks ein. Zwar gilt noch bis Ende Februar eine Friedenspflicht, in der keine Arbeitskämpfe möglich sind. Ab März könnte die Gewerkschaft aber den Bahnverkehr erneut mit einem Ausstand lahmlegen.

Zuvor hatte die Bahn ein erstes Angebot in der Tarifrunde vorgelegt, das die GDL aber umgehend zurückgewiesen hatte. Es sah unter anderem eine Entgelterhöhung von 3,8 Prozent in zwei Schritten vor. Über sogenannte Strukturanpassungen im Tarifsystem sollten die Gehälter um weitere 2,2 Prozent steigen. Gemeint war damit etwa die Einführung einer weiteren Entgeltstufe. GDL-Chef Reiß hatte erklärt: «Das DB-Angebot mit 6 Prozent bei 30 Monaten Laufzeit bedeutet für dieses Jahr lediglich 0,4 Prozent Steigerung.»

© dpa-infocom, dpa:260213-930-685291/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Vance: Sturz der Führung in Teheran ist Sache des Volkes Hauptdiskussion
2 VW-Betriebsrat fordert Anerkennungsprämie für Mitarbeiter Hauptdiskussion
3 Merz trifft Trump-Gegner Newsom in München Hauptdiskussion
4 Verdi bestreikt Nahverkehr in München und Nürnberg Hauptdiskussion
5 ROUNDUP 2: Spannungsabfall löst größeren Stromausfall in Stuttgart aus Hauptdiskussion
6 ROUNDUP/ Eurozone: Inflationsrate fällt auf tiefsten Stand seit fast fünf Jahren Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Trump zu Ukraine-Verhandlungen: Selenskyj muss sich bewegen

Gestern 22:32 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Bankschließfächer in Niedersachsen aufgebrochen

Gestern 22:32 Uhr • Artikel • dpa-AFX

4: 0 gegen Mainz: BVB bleibt Bayern auf den Fersen

Gestern 22:32 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Erholungsversuch gescheitert

Gestern 22:31 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Aktien New York Schluss: Erholungsversuch gescheitert

Gestern 22:22 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Selenskyj lehnt Rückzug aus dem Donbass ab

Gestern 22:13 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Auch mit Atomwaffen: Macron will Europa zu geopolitischer Macht …

Gestern 21:44 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Devisen: US-Inflationsdaten bewegen Eurokurs nicht nachhaltig

Gestern 20:54 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer