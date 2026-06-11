Anthropic-Chef

Regierung sollte riskante KI stoppen können 11.06.2026, 02:57 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Der OpenAI-Rivale Anthropic spricht sich schon länger für eine härtere Regulierung der KI-Entwicklung aus. Jetzt fordert Firmenchef Dario Amodei sogar eine Notbremse für die Regierung.

Der Chef der KI-Firma Anthropic hat sich dafür ausgesprochen, dass Regierungen gefährliche Künstliche Intelligenz stoppen können sollten. Leistungsstarke KI-Modelle müssten auf Risiken geprüft werden, forderte Dario Amodei in einem Blogbeitrag. Dabei solle es um Bereiche wie Cybersicherheit, Biowaffen und einen möglichen Verlust der Kontrolle über die Systeme gehen. Das umfasse auch eine automatisierte Weiterentwicklung der Software, die diese Risiken verstärken könnte.

Solche Untersuchungen könnten von einer Regierungsorganisation vorgenommen werden, die etwa einer Flugaufsicht ähnlich wäre, schrieb Amodei. Alternativ könnten es von der Regierung beauftragte private Prüfer sein. Anthropic spricht sich schon länger für eine stärkere Regulierung der KI-Industrie aus und wurde dafür bereits aus Teilen der KI-Branche und dem Weißen Haus kritisiert.

Anthropic ist mit seiner KI-Software Claude der schärfste Konkurrent des ChatGPT-Entwicklers OpenAI. Die Firma sorgte jüngst für Aufsehen mit dem KI-Modell Mythos, das zum Teil über Jahrzehnte unentdeckt gebliebene Schwachstellen in viel genutzter Software aufspüren kann. Das verstärkte die Sorge, dass Künstliche Intelligenz für verheerende Cyberangriffe verwendet werden könnte.

© dpa-infocom, dpa:260611-930-205111/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP: Planmäßiger Flugverkehr in München nach Alarm Hauptdiskussion
2 Dax zittert vor US-Arbeitsmarktbericht: Münchener Rück – Findet das Trauerspiel seine Fortsetzung? Hauptdiskussion
3 IRW-News: Uranium One Mining Corp.: Uranium One Mining Corp. gibt Abschluss einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung bekannt und erzielt damit einen Bruttoerlös von rund 3.008.401 $ Hauptdiskussion
4 Bericht: Weiterer Rekord bei Einbürgerungen Hauptdiskussion
5 ROUNDUP/Libanon: Israel greift weiter Gesundheitseinrichtungen an Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Belfast

5:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Pressestimme: 'Handelsblatt' zur Krise bei der Rohölversorgung

5:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Pressestimme: 'Frankenpost' zur Fußball WM

5:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Pressestimme: 'Neue Presse' zu neuer Luftfahrtstrategie

5:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu ERC System/Drohne 'Victor…

5:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Pressestimme: 'Volksstimme' zu Drohnen auf Russland

5:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ADAC: 12-Uhr-Tankregel verursacht Rekordpreischwankungen

3:01 Uhr • Artikel • dpa

Umfrage: Interesse an satellitenbasiertem Internet wächst

3:01 Uhr • Artikel • dpa

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer