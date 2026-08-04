Apple entfernte kurz Telegram aus iPhone-App-Store 04.08.2026, 03:58 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die Chat-App Telegram ist umstritten wegen Vorwürfen, nicht genug gegen Kriminelle und Extremisten zu unternehmen. Jetzt war der Messenger kurz aus Apples iPhone-App-Store verschwunden.

Apple hat die App des Messaging-Dienstes Telegram wegen Verbreitung von Kinderpornografie für kurze Zeit aus der Download-Plattform für seine iPhones entfernt. Die App wurde dem Konzern zufolge wieder zugelassen, nachdem Telegram die Inhalte entfernte und den Nutzer, der sie verbreitet hatte, von der Plattform verbannte.

In den vergangenen Jahren gab es verschiedene Kontroversen um Telegram. So wurde Gründer Pawel Durow 2024 in Frankreich wegen des Vorwurfs festgenommen, dass Telegram nicht ausreichend gegen den Missbrauch durch Kriminelle vorgehe. Die Behörden in Australien starteten ein Verfahren gegen Telegram wegen Vorwürfen, dass der Messaging-Dienst extremistische Beiträge nicht entdeckt und entfernt habe. 

Telegram spielt zugleich eine wichtige Rolle unter anderem im Ukraine-Konflikt, weil beide Seiten über den Dienst Informationen zum Verlauf des russischen Angriffskrieges veröffentlichen. In Russland wurde Durow vergangene Woche auf eine Terroristen-Liste gesetzt. Ein Hintergrund waren Behauptungen, dass Telegram von ukrainischen Geheimdiensten genutzt werde, um Kontakt zu Russen anzubahnen. Telegram ist in Russland zwar blockiert, aber kann über verschlüsselte VPN-Verbindungen genutzt werden, die den Aufenthaltsort der Nutzer verschleiern.

© dpa-infocom, dpa:260804-930-480364/2

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