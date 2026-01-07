Zukunft der Krebstherapie:
Warum diese NASDAQ-Aktie jetzt im Januar eine außergewöhnliche Einstiegschance bietet
Anzeige

Arbeiten an Autobahnbrücke - Züge umfahren das Ruhrgebiet 07.01.2026, 10:18 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Umleitungen, Ausfälle, Ersatzbusse: Ab Freitagabend sperrt die Bahn erneut die stark befahrene Strecke zwischen Duisburg und Essen. Die Auswirkungen spüren Reisende bis nach Köln.

Wegen Bauarbeiten an einer Autobahnbrücke in Duisburg sperrt die Bahn erneut vier Wochen lang die zentrale Strecke zwischen dem Rheinland und dem Ruhrgebiet. Von Freitagabend (21.00 Uhr) an müssen Pendler auf Ersatzbusse umsteigen, Fernzüge werden weiträumig um das Ruhrgebiet herumgeleitet. Die Auswirkungen spüren Reisende nach Angaben der Bahn weit über die Region hinaus: Die Sperrung trifft eine der wichtigsten Bahnstrecken in Nordrhein-Westfalen.

Bis zum 6. Februar sind alle Gleise von Duisburg in Richtung Essen und Oberhausen dicht. Denn die acht Bahngleise führen genau unter einer in die Jahre gekommenen Brücke im Autobahnkreuz Kaiserberg hindurch. Die Autobahn wird im Moment aufwendig saniert. Es ist bereits das vierte Mal, dass die Zugverbindung für mehrere Wochen gesperrt wird. Eine fünfte Sperrung ist für die Herbstferien angekündigt. 

Keine Züge zwischen Düsseldorf und Essen

Im Fernverkehr fahren während der vier Wochen keine Züge zwischen Düsseldorf und Essen. Reisende müssen Umleitungen in Kauf nehmen und je nach Ziel auch häufiger umsteigen. In Duisburg und Oberhausen halten während der Bauarbeiten überhaupt keine Fernzüge. In Düsseldorf, Köln, Essen und Bochum gibt es spürbar weniger ICE-Stopps. So gibt es etwa von Düsseldorf und Köln nach Berlin häufig nur noch eine Verbindung alle zwei Stunden.

Im Regionalverkehr sind Züge auf rund einem Dutzend Linien betroffen. Sie werden laut Bahn umgeleitet oder fallen aus. Zwischen Duisburg und Essen sowie zwischen Duisburg und Oberhausen fahren Ersatzbusse, die aber deutlich länger unterwegs sind als die Züge. Auch der Regionalverkehr zwischen Düsseldorf und Duisburg wird spürbar ausgedünnt.

Reisenden rät die Bahn, in der Online-Auskunft zu schauen, wie sie während der Sperrung ans Ziel kommen. Dort seien alle Änderungen eingepflegt.

Auch mehrere Autobahn-Sperrungen bis Februar

Auch Autofahrer, die das Kreuz Kaiserberg passieren wollen, müssen sich in den kommenden Wochen immer wieder auf Sperrungen einstellen. Nach Angaben der Autobahn GmbH des Bundes wird bereits an diesem Mittwochabend (ab 21.00 Uhr) die Autobahn 40 zwischen Kaiserberg und dem Kreuz Duisburg (A40/A59) in Richtung Venlo wegen Bauarbeiten gesperrt. Die Verbindung von der A3 in Richtung Arnheim auf die A40 Richtung Venlo wird ebenfalls nicht nutzbar sein. Die Sperrung soll bis zum folgenden Montag, 5.00 Uhr, dauern. 

Am folgenden Wochenende (16. Januar, 21.00 Uhr bis 19. Januar, 5.00 Uhr) sperrt die Autobahn GmbH dann die A3 zwischen dem Kreuz Kaiserberg und der Anschlussstelle Oberhausen-Lirich in Richtung Arnheim. Direkt im Anschluss soll die A40 zwischen dem Kreuz Duisburg und Kreuz Kaiserberg in Fahrtrichtung Essen nicht mehr nutzbar sein. Bis zum 2. Februar, 5.00 Uhr, will die Autobahn GmbH dort an der Baustellen-Verkehrsführung arbeiten, Lärmschutzwände zurückbauen und teilweise den Asphalt erneuern.

Der Autobahnknoten, an dem sich die A3 und die A40 treffen, wurde in den 1960er Jahren gebaut und ist entsprechend in die Jahre gekommen. Brücken, Rampen und die Fahrbahn müssen erneuert werden. Die Sanierung ist besonders kompliziert, weil im Bereich des Autobahnkreuzes auch acht Bahngleise, ein für die Schifffahrt wichtiger Nebenkanal der Ruhr und mehrere kleinere Straßen verlaufen.

Bahn baut auch an eigener Infrastruktur

Die Bahn will die Sperrung der Strecke unter der Autobahn auch nutzen, um ihre Infrastruktur zu sanieren. In Mülheim an der Ruhr werden Oberleitungen erneuert und der Austausch einer Eisenbahnbrücke vorbereitet. In Duisburg und Düsseldorf werden Schallschutzwände errichtet. Außerdem werde die Modernisierung des Duisburger Hauptbahnhofs vorangetrieben, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:260107-930-507293/2

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Berliner Senat setzt nach Anschlag auf Stromversorgung auf mehr Videoüberwachung Hauptdiskussion
2 ROUNDUP 2: Zehntausende Berliner ohne Strom - noch tagelang Hauptdiskussion
3 ROUNDUP: Verstärkte Abschiebungen - Weitere Flüge nach Afghanistan Hauptdiskussion
4 Ab heute Steuersenkung in Restaurants Hauptdiskussion
5 Bulgarien sagt Tschüss zum Lew und Hallo zum Euro Hauptdiskussion
6 Merz wirbt für 'Moment des Aufbruchs' 2026 Hauptdiskussion
7 ROUNDUP/Tresor-Coup: Ermittler schätzen Beute auf 30 Millionen Euro Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Dax setzt Rekordjagd fort und knackt die 25.000 Punkte: Bayer – …

12:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Preis für Opec-Öl gestiegen

12:26 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Novo Nordisk mit Raketenstart ins neue Jahr: Ist es die Trendwende …

12:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Trotz Friedensbemühungen: Moskau und Kiew setzen Krieg fort

12:19 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Aktien Frankfurt: Dax steigt über 25.000 Punkte - 'Weltwirtschaft …

12:06 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Grönländer fürchten nach Trump-Drohungen um ihr Land

12:04 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Russischer Öltanker soll vor US-Kontrolle geflohen sein

12:02 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Inflation der Eurozone sinkt auf zwei Prozent

12:01 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer