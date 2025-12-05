Myriad Uranium:
Die amerikanische Uran-Renaissance hat begonnen und gerade einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht
Anzeige

Auftragseingang legt überraschend deutlich zu 05.12.2025, 07:23 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Um 1,5 Prozent steigen die Bestellungen im Vergleich zum Vormonat. Analysten hatten einen deutlich niedrigeren Anstieg erwartet.

Die deutsche Industrie stabilisiert sich weiter. Die Bestellungen im Verarbeitenden Gewerbe legten im Oktober überraschend deutlich zu, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Im Vergleich zum Vormonat lag das Plus bei 1,5 Prozent und fiel damit deutlich höher aus als von Analysten im Schnitt erwartet. Sie hatten nur mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. 

Auch im Vorjahresvergleich hellt sich die Lage etwas auf: Hier ergibt sich für den Oktober zwar ein leichtes Minus von 0,7 Prozent. Analysten hatten im Schnitt mit einem viel deutlicheren Rückgang um 2,4 Prozent gerechnet.

© dpa-infocom, dpa:251205-930-382989/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP: Linke ebnet Weg zur Verabschiedung des Rentenpakets Hauptdiskussion
2 EU einig über Komplettverzicht auf Gas aus Russland Hauptdiskussion
3 Moskau erklärt Pokrowsk für erobert Hauptdiskussion
4 Trump hat sich für neuen Fed-Chef entschieden Hauptdiskussion
5 Deutschland und Polen wollen Partnerschaft vertiefen Hauptdiskussion
6 Viele Verbraucher können Phishing-Mails nicht sicher erkennen Hauptdiskussion
7 Unternehmenschefin für Streichung des freien Ostermontags Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
WDH/Pistorius: Freiheiten schützen sich 'nicht von allein'

10:57 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP 2: Schott Pharma blickt verhalten auf 2026 - Aktie auf …

10:54 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Erneute Störung bei Cloudflare bremst Online-Dienste aus

10:45 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Koalition bei Renten-Abstimmung fast vollzählig

10:27 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Swiss Re erwartet 2026 nur etwas mehr Gewinn - Aktie sackt …

10:22 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Kriselnde deutsche Industrie stabilisiert sich - Aufträge…

10:16 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Pistorius: Freiheiten schützen sich 'nicht von allein'

10:16 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Reichinnek: 'Wir retten nicht Herrn Merz, wir retten die Rente'

10:14 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer