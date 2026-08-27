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Ausführlicher Trailer von «Grand Theft Auto VI» gestartet 27.08.2026, 20:15 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Noch bis 19. November müssen sich die Fans des Videospiels «Grand Theft Auto VI» gedulden. Nun gibt es immerhin schon mal einen ausführlichen Trailer.

Knapp drei Monate vor Erscheinen des mit Spannung erwarteten nächsten Videospiels aus der «GTA»-Reihe ist ein ausführlicher Trailer dazu veröffentlicht worden. Die rund 26-minütige Episode aus «Grand Theft Auto VI» kann seit dem Abend auf Netflix gestreamt werden, am frühen Morgen sollte das Material auch auf YouTube erscheinen. Das Actionspiel soll nach mehrfacher Verzögerung am 19. November erscheinen. Die Vorbestellungen waren in Deutschland Ende Juni freigeschaltet worden.

«Grand Theft Auto» von Rockstar Games ist eine der bekanntesten Videospielserien weltweit und wurde erstmals 1997 veröffentlicht. Der vorherige Titel der Reihe kam im Jahr 2013 heraus. Das große Interesse potenzieller Käufer signalisiert schon jetzt, dass es eines der erfolgreichsten Spiele der Branchengeschichte werden könnte. 

In dem Trailer von «GTA VI» wirkt die Grafik sehr realistisch und detailreich. Es gibt wilde Verfolgungsjagden durch eine fiktive Stadt - die sich an der US-Metropole Miami orientiert - mit Straßenschluchten, Palmen und Wolkenkratzern. 

Mit dabei ist man auch bei Schießereien, untermalt unter anderem mit dem Song «People are People» von Depeche Mode. Oder es wird im Club oder Fitnessstudio gechillt oder mit Fallschirm von einem Hochhaus gesprungen. 

Erscheint nur digital

«GTA VI» erscheint zunächst nur für die Spielekonsolen PlayStation 5 und Xbox Series XS. PC-Spieler hingegen werden sich noch gedulden müssen. Kritik von einigen Spielern gab es dafür, dass es das Game zumindest vorerst nur digital und nicht auf physischen Datenträgern gibt: Auch wer sich eine Box kauft, bekommt darin einen Download-Code. 

Mit einem geschätzten Budget von weit mehr als einer Milliarde Dollar dürfte «GTA VI» das teuerste Unterhaltungsprodukt der Geschichte werden. Der Vorgänger hatte sich seit 2013 mehr als 200 Millionen Mal verkauft.

© dpa-infocom, dpa:260827-930-593364/1

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