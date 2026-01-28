Geopolitische Spannungen:
Warum Kupfer und Silber aus Nevada plötzlich wieder im Fokus stehen könnten
Bafin warnt

28.01.2026, 09:52 Uhr von dpa

Dax-Kurve an der Frankfurter Börse
Bafin-Präsident Branson: «Das Potenzial für plötzliche Markt- und Preiskorrekturen ist hoch.» (Symbolbild)
Droht ein Kursrutsch an den Aktienmärkten? Die Finanzaufsicht sieht reichlich Risiken und warnt: Ein Härtetest werde wahrscheinlicher.

Das Risiko von Verwerfungen an den boomenden Aktienmärkten nimmt nach Einschätzung der Finanzaufsicht Bafin zu. «Wenn es in so einer unsicheren Welt beim Marktoptimismus, bei der Risikonahme in privaten Märkten und beim Wachstum von leicht regulierten Vehikeln so weitergeht, dann muss es irgendwann knallen», sagte der Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), Mark Branson, in Frankfurt. Unter Finanzvehikeln versteht man besondere Anlageformen, die oft mit mehr Risiko einhergehen.

«Das Risiko steigt, dass die Finanzstabilität einen Härtetest bestehen muss. Das Potenzial für plötzliche Markt- und Preiskorrekturen ist hoch», warnte der Bafin-Chef.

Bafin sieht zahlreiche Risiken

Die gute Stimmung an den Märkten blendet nach Ansicht der Finanzaufsicht Faktoren aus, die die Stabilität bedrohen: Handelskonflikte und Kriege, die hohe Verschuldung wichtiger Industrienationen sowie die ungeklärte Frage, ob die Wachstums- und Kurseuphorie bei Künstlicher Intelligenz mittelfristig durch Fakten gerechtfertigt wird.

«Es bleibt auch das Risiko, dass die Märkte die Rolle des US-Dollars als globale Leitwährung infrage stellen», sagte Branson. «Oder die drastischen Versuche, Institutionen zu politisieren, mit der Folge, dass die internationale Kooperation im Krisenfall möglicherweise nicht wie in der Vergangenheit funktioniert.»

Das Fazit des Bafin-Präsidenten: «Die Lage an den Finanzmärkten bleibt fragil und unsicher.» Zwar gebe es zweifellos auch positive Faktoren, zum Beispiel seien Banken und Versicherer profitabel und solide kapitalisiert. «Es wäre jedoch fahrlässig, wenn wir uns in Sicherheit wiegen», warnte Branson.

© dpa-infocom, dpa:260128-930-607459/1

1 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
2 EU beschließt endgültig Verzicht auf Russland-Gas Hauptdiskussion
3 IRW-News: bettermood Food Corporation: United Natural Food (UNFI) Canada listet den neu eingeführten Moodrink Barista von bettermoo(d) Hauptdiskussion
4 Kreml schließt Verhandlungen mit 'inkompetenter' EU-Führung aus Hauptdiskussion
5 Millionen US-Amerikaner von Wintersturm betroffen Hauptdiskussion
6 Tesla-Aktie unter Druck: Anleger erleben herbe Enttäuschung in 2025: Elon Musks Zukunftsversprechen kollidieren mit der Realität Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
