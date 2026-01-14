Bahn entschuldigt sich für Panne bei Entschädigungen 14.01.2026, 15:41 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Nach dem Wintersturm «Elli» haben viele Bahnfahrer Anspruch auf eine Rückerstattung. Doch was in den Antwortschreiben der Deutschen Bahn steht, sorgt teils für Unverständnis.

Nach dem Wintersturm «Elli» ist es bei der Deutschen Bahn zu einer Panne bei der Bearbeitung von Rückerstattungen gekommen. «Aufgrund eines technischen Fehlers wurden Einreichungen nicht korrekt bearbeitet», teilt die Bahn bei Anruf ihrer Hotline für Fahrgastrechte mit. «Wir werden diese erneut bearbeiten und sie wie gewohnt per Mail oder per Post informieren.» Für den Fehler bitte der Konzern um Entschuldigung.

So verwehrte die Bahn etwa für eine geplante ICE-Fahrt von Berlin nach Braunschweig am vergangenen Freitag eine Entschädigung mit der Begründung, der Zug sei lediglich um eine Minute verspätet gewesen. Tatsächlich fiel die Verbindung aber aus. Dem Fahrgast hätte folglich eine Rückerstattung des Kaufpreises zugestanden. 

Wegen des Wintersturms «Elli» war es vergangene Woche zu erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr gekommen. Im Norden Deutschlands wurde der Fernverkehr zwischenzeitlich eingestellt.

