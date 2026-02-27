Bahn und GDL einigen sich bei Tarifverhandlungen 27.02.2026, 00:05 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die Tarifrunde bei der Deutschen Bahn ist ohne Warnstreiks zu Ende gegangen. Der Konzern und die Lokführergewerkschaft GDL haben sich geeinigt. Details wurden zunächst nicht bekannt.

Die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) haben nach tagelangen Tarifverhandlungen eine Einigung erzielt. Details wollen beide Seiten heute Vormittag um 11.00 Uhr vorstellen, wie sie in der Nacht mitteilten. Warnstreiks bei der Deutschen Bahn sind damit für die nächsten Monate vom Tisch. 

Es ist die erste Tarifrunde zwischen der Bahn und der GDL seit dem Jahr 2018, die ohne Arbeitskämpfe endet. Damals wurden die Verhandlungen noch vom streitbaren GDL-Chef Claus Weselsky geführt. Die nun beendete Tarifrunde war die erste unter dem neuen GDL-Bundesvorsitzenden Mario Reiß. 

Verhandlungen seit Anfang Januar

Begonnen hatten die Verhandlungen im Januar. Der Tarifvertrag war Ende Dezember ausgelaufen. Insgesamt fünf Verhandlungsrunden waren angesetzt. Bis einschließlich Februar galt eine Friedenspflicht, während der die GDL nicht zu Arbeitskämpfen aufrufen konnte. Wären die Verhandlungen diese Woche gescheitert, hätten im März umfassende Warnstreiks mit erheblichen Auswirkungen auf den bundesweiten Bahnverkehr gedroht. 

Dazu kommt es nun nicht. Wie der Tarifkompromiss konkret aussieht, wurde zunächst nicht bekannt. Die Gewerkschaft hatte unter anderem 8 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten gefordert. 3,8 Prozent davon sollten über eine Entgelterhöhung erzielt werden. Die weiteren Erhöhungen wollte die Gewerkschaft über Umstrukturierungen im Tarifsystem erreichen.

Jahrelanger Streit um das Tarifeinheitsgesetz womöglich gelöst

Die Deutsche Bahn hatte am 10. Februar ein erstes Angebot vorgelegt. Dieses sah eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 3,8 Prozent in zwei Schritten vor. Über Anpassungen im Tarifsystem sollten die Gehälter zudem um weitere 2,2 Prozent steigen. Das beinhaltete unter anderem eine von der GDL geforderte zusätzliche Entgeltstufe. Darüber hinaus bot die Bahn eine Einmalzahlung in Höhe von 400 Euro an. 

Deutliche Differenzen gab es bei der Laufzeit. Die Arbeitgeberseite wollte 30 Monate, die GDL lediglich 12. 

Als weiterer Knackpunkt in den Verhandlungen galten Vorschläge der Bahn hinsichtlich des sogenannten Tarifeinheitsgesetzes. Dieses sieht vor, dass in einem Betrieb nur die Tarifverträge derjenigen Arbeitgebervertretung angewendet werden, die dort die Mehrheit der Mitglieder hat. 

In den meisten der rund 300 Bahn-Betriebe ist das die größere Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Die Bahn wollte mit der GDL ein Verfahren vereinbaren, bei dem mit notarieller Hilfe die gewerkschaftlichen Mehrheiten vor allem in umstrittenen Betrieben genauer ermittelt werden können.

Tarifrunde ohne Streiks und nennenswerte Zwischentöne

Die Tarifrunde ging nicht nur ohne Streiks zu Ende, beide Seiten verzichteten auch auf in der Öffentlichkeit ausgetragene Streitereien. Lediglich nach der Vorlage des Arbeitgeberangebots äußerte sich GDL-Chef Mario Reiß kritisch über die Bahn und warf ihr eine Verzögerungsstrategie vor. 

Reiß drohte damals auch mit dem Abbruch der Verhandlungen und möglichen Warnstreiks - verhandelte aber in den folgenden Tagen weiter. Die Bahn mit Personalvorstand Martin Seiler verzichtete vollständig auf kritische Äußerungen über den Verhandlungspartner.

© dpa-infocom, dpa:260226-930-742028/2

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Lage immer dramatischer: Novo Nordisk – Aktie bricht ein. Das sind die neuen Kursziele Hauptdiskussion
2 ROUNDUP 2: Steinmeier-Nachfolge wird am 30. Januar 2027 bestimmt Hauptdiskussion
3 Eurozone: Wirtschaftsstimmung trübt sich unerwartet ein Hauptdiskussion
4 TAGESVORSCHAU: Termine am 25. Februar 2026 Hauptdiskussion
5 APA ots news: "IFA AG | 6% Nachhaltigkeitsanleihe 2026-2031 (2032)" zur... Hauptdiskussion
6 Bundesbehörden melden besonders viele Krankheitstage Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
OTS: Neue Osnabrücker Zeitung / Leere Speicher: BSW kritisiert …

1:01 Uhr • Artikel • dpa-AFX

TV-Runde zur BW-Landtagswahl - Kandidaten schenken sich nichts

Gestern 23:04 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Epstein-Skandal: Demokraten fordern Vorladung von Minister Lutnick

Gestern 22:56 Uhr • Artikel • dpa-AFX

WDH: Warner-Verwaltungsrat stuft Paramount-Gebot als 'überlegen' …

Gestern 22:49 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Demokrat: Justizministerium vertuscht zum Schutz von Trump

Gestern 22:43 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Warner-Verwaltungsrat stuft Paramount-Gebot als 'überlegen' ein

Gestern 22:39 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow stabil - Tech-Werte von Nvidia …

Gestern 22:30 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Aktien New York Schluss: Dow stabil - Tech-Werte von Nvidia belastet…

Gestern 22:17 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer