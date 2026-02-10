Anzeige
+++>>> Durchbruch: Kutcho Copper hat DAS Signal gesendet <<<+++

Banken fordern vor EU-Gipfel Kurswechsel bei Regulierung 10.02.2026, 15:34 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

EU-Kommission in Brüssel
© Alicia Windzio/dpa / Die EU berät an diesem Donnerstag, wie sie ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit stärken kann. (Archivbild)
Wie kann Europa wettbewerbsfähiger werden? Darüber beraten die Staats- und Regierungschefs am Donnerstag. Die Finanzbranche hat klare Vorstellungen - und warnt vor der US-Konkurrenz.

Die deutsche Bankenbranche dringt vor dem informellen EU-Gipfel zur Wettbewerbsfähigkeit auf einen Kurswechsel bei Bürokratie und Regulierung, um im Wettlauf mit den USA nicht zurückzufallen. Europa müsse angesichts wachsender geopolitischer Spannungen seine Handlungsfähigkeit durch den Abbau administrativer Fesseln zurückgewinnen, fordert der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR). 

«Europa kann es sich nicht länger leisten, seine Energie in kleinteiliger Überregulierung zu verlieren», sagt BVR-Präsidentin Marija Kolak vor dem Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU am Donnerstag. Bestehende EU-Gesetzespakete zum Bürokratieabbau reichten nicht aus. 

«Nur wenn wir die administrativen Lasten für Unternehmen und Kreditwirtschaft spürbar senken, schaffen wir den Raum für die notwendigen Investitionen in Transformation und Sicherheit.» Es gehe nicht um einen Abbau nötiger Standards, sondern um die Beseitigung von Doppelstrukturen und unnötiger Komplexität, besonders bei Berichtspflichten, die etwa den Mittelstand belasteten.

Privatbanken warnen vor Nachteilen gegenüber USA

Die Privatbanken plädieren für einen Kurswechsel bei der EU-Bankenregulierung und warnen, Europa dürfe im Wettlauf mit den USA nicht ins Hintertreffen geraten. In den USA würden durch regulatorische Anpassungen schätzungsweise bis zu 169 Milliarden Dollar (rund 142 Mrd. Euro) an Eigenkapital freigesetzt, so der Bundesverband deutscher Banken (BdB).

«Europa weiß, was auf dem Spiel steht», sagt Hauptgeschäftsführer Heiner Herkenhoff. Er verweist auf Schätzungen der Europäischen Zentralbank (EZB), die den Investitionsbedarf in der EU für Verteidigung, Infrastruktur, Digitalisierung und den nachhaltigen Umbau der Wirtschaft bis 2031 auf mehr als fünf Billionen Euro beziffert habe. Herkenhoff fordert eine effizientere Regulierung und den Rückbau unnötiger Belastungen. «Stabilität bleibt zentral, aber Regulierung darf nicht zum Standortnachteil werden.»

Der Bankenverband schlägt mehrere Sofortmaßnahmen vor: So solle die EU etwa ihre Regeln für die Kapitalunterlegung von Software-Investitionen aufgeben. Allein das reduziere das Finanzierungspotenzial europäischer Banken um rund 220 Milliarden Euro.

© dpa-infocom, dpa:260210-930-668671/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Merz trifft Trump-Gegner Newsom in München Hauptdiskussion
2 Verdi bestreikt Nahverkehr in München und Nürnberg Hauptdiskussion
3 ROUNDUP 2: Spannungsabfall löst größeren Stromausfall in Stuttgart aus Hauptdiskussion
4 ROUNDUP/ Eurozone: Inflationsrate fällt auf tiefsten Stand seit fast fünf Jahren Hauptdiskussion
5 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
6 Novo Nordisk erwartet Umsatzrückgang wegen niedriger Preise - Aktie stürzt ab Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
ROUNDUP 2: Jobabbau nach besseren Zahlen bei ams Osram

17:22 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Was bald in der EU als alkoholfreier Wein gilt

17:20 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Social-Media-Sucht: Große Werbekampagne vor dem Prozess

17:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

ROUNDUP: Lichtkonzern ams Osram baut Stellen in Baden-Württemberg …

17:12 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP 3: Regierungskrise in London abgewendet? - «Starmer ist …

17:09 Uhr • Artikel • dpa-AFX

KI-Absturz: Stehen Softwareaktien vor dem Comeback?

17:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

ETF Schwergewichte: Fondsboom auf neuem Höchststand: Milliarden …

17:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Microsoft warnt vor gefährlicher Schatten-KI

17:07 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer