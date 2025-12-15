Bauern protestieren gegen niedrige Butter-Preise 15.12.2025, 12:11 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Butter ist so günstig wie lange nicht, doch viele Landwirte sehen darin ein Problem. Deshalb protestieren sie mit Traktoren vor der Lidl-Zentrale.

Mit Traktoren haben Landwirte an verschiedenen Orten in Deutschland gegen niedrige Milch- und Butterpreise von Discountern protestiert. Vor der Zentrale von Lidl in Bad Wimpfen (Baden-Württemberg) zählte die Polizei rund 140 Fahrzeuge, der Verein «Land schafft Verbindung BW», ein Zusammenschluss aus Landwirten, ging hingegen von bis zu 250 Traktoren aus. 

Butter ist derzeit so günstig wie lange nicht. Die Handelsketten haben die Preise kürzlich erneut reduziert. Ein 250-Gramm-Stück Deutscher Markenbutter der Eigenmarken kostet inzwischen weniger als einen Euro. Grund ist der günstigere Weltmarktpreis für Milch. Bei den Molkereien wurde zuletzt mehr Milch angeliefert als im Vorjahreszeitraum, zudem ist der Fettgehalt gestiegen. Bauernvertreter warnen, viele Betriebe könnten notwendige Investitionen nicht mehr stemmen. 

Die Bauern werfen Lidl in einer Online-Petition vor, die Butter «zu verramschen». Auch vor einem Logistikknoten von Lidl im sächsischen Radeburg sowie vor dem Lidl-Zentrallager in Cloppenburg (Niedersachsen) demonstrierten Landwirte mit Traktoren. In Wasbek setzten schleswig-holsteinische Landwirte eine Mahnwache gegen Dumpingpreise für Butter vor einem Zentrallager fort.

Lidl: Weltmarktpreise sind schuld 

Lidl Deutschland äußerte zwar Verständnis für die Sorgen der Landwirte. Die aktuelle Preissenkung bei Butter sei aber eine notwendige Reaktion auf die derzeitige Ausnahmesituation am Rohstoffmarkt. «Seit September verzeichnen wir ein deutliches Überangebot an Rohmilch im Vergleich zum Vorjahresniveau. Wenn diese Mengen nicht abfließen, droht möglicherweise ein noch stärkerer Preisverfall», teilte der Discounter mit.

© dpa-infocom, dpa:251215-930-426070/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Dobrindt: Deutschland nimmt Oppositionelle aus Belarus auf Hauptdiskussion
2 Deutsche Autobauer mit niedrigstem Quartalsgewinn seit 2009 Hauptdiskussion
3 Söder sieht Deutschland so stark unter Druck wie noch nie Hauptdiskussion
4 ROUNDUP/Merkel: 'Die Pandemie war eine demokratische Zumutung' Hauptdiskussion
5 Nach Reformen: Argentinien kehrt an den Finanzmarkt zurück Hauptdiskussion
6 ROUNDUP: Linke ebnet Weg zur Verabschiedung des Rentenpakets Hauptdiskussion
7 EU einig über Komplettverzicht auf Gas aus Russland Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Aktien New York: Stabilisierung nach deutlicher KI-Schwäche

16:01 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Original-Research: Cabka N.V. (von First Berlin Equity Research GmbH…

15:50 Uhr • Artikel • dpa-AFX

CDU für Wohnungs-Baugenehmigung nach drei Monaten

15:42 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Deutsche Börse-News: "Märkte 2025: Was von den Prognosen übrig …

15:34 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Selenskyj von Steinmeier und Klöckner empfangen

15:32 Uhr • Artikel • dpa-AFX

dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 15.12.2025 - 15.15 Uhr

15:20 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Linnemann: Kein Korsett für Rentenkommission

15:13 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Bund unterstützt private Investitionen in der Ukraine

15:11 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer