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Bahn schreibt erstmals seit Jahren schwarze Zahlen 29.07.2026, 23:32 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Unpünktliche Züge, marode Infrastruktur, schwache Zahlen: Die Bahn liefert regelmäßig negative Schlagzeilen. Im ersten Halbjahr konnte der Konzern laut Berichten aber einen Rekord verbuchen.

Die krisengebeutelte Deutsche Bahn hat Medienberichten zufolge im ersten Halbjahr 2026 einen Gewinn im Kernbereich erzielt - zum ersten Mal seit sieben Jahren. Der bundeseigene Konzern habe für das Kerngeschäft im Zeitraum von Januar bis Juni ein Plus im dreistelligen Millionenbereich verbucht, berichteten «Bild» und «Spiegel» in der Nacht. Im ersten Halbjahr 2025 waren bei der Bahn Verluste von rund 760 Millionen Euro aufgelaufen. Das Unternehmen war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Darüber hinaus zählte die Bahn im ersten Halbjahr 2026 den Berichten nach rund 960 Millionen Fahrgäste - laut 17 Millionen mehr als im Vorjahr und damit ein Rekord. Als Hauptgrund nennt die Zeitung die Entwicklung bei den Kraftstoffpreisen. Vor allem Pendler im Nahverkehr seien laut Einschätzung der Bahn vom Auto auf die Bahn umgestiegen. Während Benzin in den vergangenen Monaten immer teurer wurde, seien die Preise bei der Bahn stabil geblieben. Auch im Fernverkehr habe die Nachfrage seit April deutlich zugelegt.

Auch die neuen Rabattangebote des Unternehmens dürften die Nachfrage angekurbelt haben. Das Last-Minute-Ticket wurde den Berichten zufolge von 600.000 Fahrgästen genutzt, das Familienticket von 200.000 Reisenden. Die kostenlose Jugend-Bahncard 25 sei rund 50.000 Mal bestellt worden.

Neue Bahnchefin leitete umfangreichen Konzernumbau ein

Bahnchefin Evelyn Palla stellt heute die Halbjahresbilanz vor. Der Konzern fiel in der jüngeren Vergangenheit nicht nur mit schwacher Pünktlichkeitsquote und maroder Infrastruktur auf, sondern auch mit schlechten Geschäftszahlen. 2025 verzeichnete die Bahn unter dem Strich einen Milliardenverlust. 

Palla leitete zuletzt einen umfangreichen Konzernumbau ein, der auch Sparmaßnahmen und Stellenstreichungen umfasst. Im Fernverkehr läuft ein eigenes Sanierungsprogramm.

© dpa-infocom, dpa:260729-930-457685/1

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