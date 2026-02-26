Gamechanger?:
Während Washington Kupfer strategisch erklärt, schärft diese Aktie ihr Modell
Anzeige
BFH

Sportvereine müssen Umsatzsteuer zahlen 26.02.2026, 13:24 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Sportvereine genießen ein Steuerprivileg, das ihnen nach höchstrichterlichen Urteilen nicht zusteht. Der Bundesfinanzhof rügt in einer neuen Entscheidung Bund und Finanzbehörden deutlich.

Deutschlands Sportvereinen drohen nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs Umsatzsteuern: In einer neuen Entscheidung hat das höchste deutsche Finanzgericht bekräftigt, dass die Mitgliedsbeträge der Vereine «steuerbar» seien. Gleichzeitig üben die Münchner Bundesrichter in der am Donnerstag veröffentlichten Entscheidung Kritik an Bundesregierung und Finanzämtern, weil diese vorangegangene ähnliche Urteile des Bundesfinanzhofs (BFH) und des Europäischen Gerichtshofs bislang ignoriert haben.

Die Auswirkungen könnten groß sein

Im konkreten Fall vor dem fünften Senat des BFH ging es um einen niedersächsischen Verein, der Fußball. Leichtathletik, Turnen und allerlei andere Sportarten im Programm hat. Die Richter machen jedoch deutlich, dass es ihnen keineswegs nur um diesen einen Verein geht. Entsprechend groß könnten die Auswirkungen sein: Deutschlands 86.000 Vereine zählten Anfang 2025 nach Angaben des Deutschen Olympischen Sportbunds insgesamt 29,3 Millionen Mitglieder. 

Ungewöhnlicher Einzelfall

Das nunmehr entschiedene Verfahren fiel einigermaßen aus dem Rahmen, weil der betreffende Verein durchaus Umsatzsteuer auf seine Mitgliedsbeiträge zahlen wollte - und zwar, um einen höheren Vorsteuerabzug beim Bau eines neuen Kunstrasenplatzes nutzen zu können. Sowohl das örtliche Finanzamt als auch das Finanzgericht Hannover in der ersten Instanz wollten den Vorsteuerabzug für die Mitgliedsbeiträge unter Verweis auf die übliche Steuerbefreiung aber nicht akzeptieren. Dagegen klagte der Verein. 

Um welchen Club es sich handelte und um wie viel Geld es ging, teilte der BFH nicht mit. Das Steuergeheimnis gilt nicht nur für Bürger, sondern auch für Unternehmen, Verbände und Vereine. 

«Rechtswidrige Verwaltungspraxis»

Der Bundesfinanzhof kassierte nun die Hannoveraner Entscheidung und verwies das Verfahren an die erste Instanz zurück. «Die Verwaltungspraxis zur Nichtsteuerbarkeit der von Sportvereinen gegenüber ihren Mitgliedern erbrachten Leistungen widerspricht der ständigen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs und dem Unionsrecht», heißt es im BFH-Urteil. Dementsprechend werfen die Richter den Finanzämtern «rechtswidrige Verwaltungspraxis» vor.

Das Urteil hat eine lange Vorgeschichte. So hatte der Bundesfinanzhof auch 2022 schon entschieden, dass Sportvereine Umsatzsteuer zahlen müssen. Die damalige Bundesregierung setzte das Urteil jedoch nicht um. Der BFH wies den Bund sowohl im damaligen als auch im aktuellen Urteil darauf hin, dass das Umsatzsteuergesetz geändert werden könnte, wenn die Vereine ihr Steuerprivileg behalten sollen.

© dpa-infocom, dpa:260226-930-739350/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP 2: Steinmeier-Nachfolge wird am 30. Januar 2027 bestimmt Hauptdiskussion
2 Eurozone: Wirtschaftsstimmung trübt sich unerwartet ein Hauptdiskussion
3 TAGESVORSCHAU: Termine am 25. Februar 2026 Hauptdiskussion
4 APA ots news: "IFA AG | 6% Nachhaltigkeitsanleihe 2026-2031 (2032)" zur... Hauptdiskussion
5 Bundesbehörden melden besonders viele Krankheitstage Hauptdiskussion
6 ROUNDUP/Merz in Peking: Wie abhängig ist Deutschland von China? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
WDH: Kion-Finanzchef sieht mittelfristiges Margenziel nicht in …

16:21 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ANALYSE-FLASH: UBS belässt Befesa auf 'Buy' - Ziel 42 Euro

16:20 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Aktien New York: Uneinheitlich - Nvidia nach Zahlen klar im Minus

16:13 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP 2: Stuttgart 21 erst 2030 am Start? Weiter kein fixes Datum…

16:10 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Neuer-Einsatz vor BVB-Duell offen

16:09 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Gespräche zwischen USA und Ukraine in Genf laufen

16:03 Uhr • Artikel • dpa-AFX

AKTIE IM FOKUS: Stellantis ziehen nach Analystenkonferenz deutlich …

16:01 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Bayern-SPD fordert Nachbesserungen am neuen Heizungsgesetz

16:00 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer