12 Mrd. USD „Project Vault“:
Wird diese Aktie zum strategischen Gewinner?
Anzeige
Bieterkampf

Warner spricht mit Paramount über neues Gebot 17.02.2026, 15:34 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die Familie des Tech-Milliardärs Larry Ellison will ihren Hollywood-Konzern Paramount unbedingt mit Warner Brothers fusionieren. Mit der Aussicht auf mehr Geld erreichte sie neue Gespräche.

Im Bieterkampf um das Hollywood-Urgestein Warner Brothers bekommt Paramount doch noch eine Chance, sich gegen den bisher vorn liegenden Rivalen Netflix durchzusetzen. Paramount stellte eine Erhöhung des Gebots in Aussicht und hat nun eine Woche Zeit, den Verwaltungsrat von Warner Bros. Discovery in neuen Verhandlungen zu überzeugen.

Zugleich bekräftigte der Warner-Verwaltungsrat seine Empfehlung an die Aktionäre, das Übernahmeangebot von Netflix anzunehmen. Die Abstimmung darüber wurde auf den 20. März angesetzt. Allerdings könnten die neuen Verhandlungen mit Paramount den Streaming-Riesen zwingen, sein Angebot zu erhöhen.

Paramount ließ nicht locker

Warner und Netflix waren Anfang Dezember eine verbindliche Übernahmevereinbarung für das Studio- und Streaming-Geschäft eingegangen. Wenige Tage später wandte sich Paramount direkt an die Aktionäre und bot 108,4 Milliarden Dollar für den gesamten heutigen Konzern Warner Bros. Discovery samt der TV-Sender wie unter anderem CNN. Beim knapp 83 Milliarden Dollar (71 Mrd Euro) schweren Netflix-Gebot sollen die Fernsehsender in ein eigenständiges Unternehmen abgespalten werden. 

Paramount bemühte sich in den vergangenen Wochen, die bisherigen Einwände von Warner auszuräumen und an den Verhandlungstisch zu kommen. Dazu gehörte das Versprechen, die Zahlung von 2,8 Milliarden Dollar zu übernehmen, die Warner an Netflix bei einer Auflösung des bereits vereinbarten Übernahmedeals mit dem Streaming-Konzern überweisen müsste.

Netflix stimmte nun zu, dass Warner sieben Tage lang mit Paramount verhandelt. Auslöser für die neuen Gespräche ist Warner zufolge, dass ein Vertreter von Paramount mündlich eine Offerte von 31 Dollar pro Aktie in Aussicht gestellt habe. Das wäre ein Dollar mehr als das bisherige Paramount Angebot. Dabei habe es auch geheißen, dass es nicht das «beste und endgültige» Gebot von Paramount sei. Jetzt will der Warner-Verwaltungsrat herausfinden, wie weit Paramount gehen würde.

Zukunft von CNN

In dem Bieterkampf geht es auch um das Schicksal des Nachrichtensenders CNN, bei dem oft kritisch über US-Präsident Donald Trump berichtet wird. Trump sagte im Dezember, es müsse sichergestellt werden, dass CNN bei einem Deal auf jeden Fall den Besitzer wechsele.

Paramount wurde im vergangenen Jahr von der Familie des als Trump-Unterstützer bekannten Tech-Milliardärs Larry Ellison gekauft. Die Nachrichtenredaktion des Paramount-Senders CBS schlug seit der Übernahme durch die Ellisons zum Teil einen freundlichen Ton gegenüber der Trump-Regierung an. Trump-Kritiker in den USA befürchten, dass CNN unter dem Dach von Paramount die redaktionelle Unabhängigkeit verlieren könnte.

© dpa-infocom, dpa:260217-930-699853/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Industrie baut 2025 mehr als 120.000 Jobs in Deutschland ab Hauptdiskussion
2 Japans Wirtschaft wächst deutlich schwächer als erwartet Hauptdiskussion
3 OLYMPIA/TV-Zahlen: Junge Zuschauer sorgen für Olympia-Boom Hauptdiskussion
4 Vance: Sturz der Führung in Teheran ist Sache des Volkes Hauptdiskussion
5 Sorgen um PCK-Raffinerie: Bund will US-Sanktionen verhindern Hauptdiskussion
6 Viele Verbraucher können Phishing-Mails nicht sicher erkennen Hauptdiskussion
7 ROUNDUP 2: 5,8 Prozent mehr Geld für Beschäftigte der Länder Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
ROUNDUP/Verhandlungen zugestimmt: Paramount kämpft weiter um Warner…

16:50 Uhr • Artikel • dpa-AFX

AKTIE IM FOKUS: Bayer mit Kurssprung - Kreise-Bericht über …

16:49 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Kreise: Bayer plant Milliarden-Vorstoß zur Beilegung von Glyphosat-…

16:40 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Russland verschiedet Gesetz zur Mobilfunkabschaltung

16:30 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP 2: Skepsis nach Verhandlungen zwischen USA und Iran bleibt …

16:29 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1826 US-Dollar

16:20 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Teamviewer auf 'Market-Perform' - …

16:20 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Aktien New York: Sorgen um Künstliche Intelligenz drücken …

16:15 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer