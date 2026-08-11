Bilger sieht keinen Bedarf für immer neue E-Auto-Förderung 11.08.2026, 13:25 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Verlockende Zuschüsse vom Staat kurbeln die Nachfrage nach Elektroautos gerade wieder kräftig an. Nach dem laufenden Programm hält der Verkehrsminister so etwas dann aber nicht mehr für nötig.

Bundesverkehrsminister Steffen Bilger sieht nach dem Ende der aktuellen Prämie für Elektroautos keinen Bedarf für immer neue staatliche Kaufanreize. «Die Förderung wird viel genutzt», sagte der CDU-Politiker bei einem Unternehmensbesuch in Neumünster, betonte aber zugleich: «Für die Zukunft halte ich eine weitere Förderung von Elektro-Pkw nicht für erforderlich.» E-Autos seien gut entwickelt und mittlerweile auch kostengünstig, dass sie sich dann auch so am Markt behaupten müssten.

Er glaube, dass die Chancen dafür gerade in Zeiten hoher Kraftstoffpreise gut seien, sagte Bilger. «Wir tun alles dafür, dass die Strompreise in Deutschland günstiger werden» In der Abwägung spreche jetzt schon vieles für das E-Auto.

Fördertopf mit drei Milliarden Euro 

Das Programm der schwarz-roten Bundesregierung fördert Kauf und Leasing von Elektroautos, bestimmter Plug-in-Hybride, die mit Strom und Kraftstoff fahren, sowie E-Autos mit «Reichweitenverlängerern». Voraussetzung ist eine Neuzulassung seit 1. Januar 2026. Die Zuschuss-Höhe hängt von Fahrzeug, Einkommen und Familiengröße ab und kann bis zu 6.000 Euro ausmachen. Bis 2029 stehen drei Milliarden Euro bereit. Dies soll für 800.000 Wagen reichen.

Voranbringen will Bilger den Verkehr mit E-Lastwagen und anderen alternativen Antrieben für Transporter. Hier gebe es ein «Riesenpotenzial» für Klimaschutz - gerade, wenn man erlebe, wie verwundbar die weltweite Kraftstoffversorgung sei und wie dramatisch Preisschwankungen sein könnten. 

Bilger besuchte in Neumünster das Handelsunternehmen Bartels-Langness mit den Supermarktketten Famila und Markant, das mit Förderung des Ministeriums zwei E-Sattelschlepper in seine Logistik-Flotte aufnahm.

© dpa-infocom, dpa:260811-930-514697/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Ihre Lieblingsaktie geschenkt

BörsenNEWS.de und Smartbroker+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
 Thema
1 Spanien: Zeitweise waren 80.000 Migranten in Ceuta Hauptdiskussion
2 Bundesbank: Weniger Falschgeld in Deutschland Hauptdiskussion
3 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
4 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
5 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
6 Ölpreise fallen deutlich - Fortschritte zwischen USA und Iran belasten Hauptdiskussion
7 Übernahmekampf eskaliert: Wird die Commerzbank italienisch? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Tote und Verletzte nach russischem Angriff bei Odessa

18:21 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Aktien Wien Schluss: ATX legt leicht zu

18:20 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx auf Rekordhoch - Nahost-…

18:16 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax steigt erstmals über 26.500 …

18:07 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Gold bei 4.380 Dollar: Warum Anleger weiter auf Sicherheit setzen

17:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Aktien Frankfurt Schluss: Dax steigt erstmals über 26.500 Punkte

17:58 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Aktien Europa Schluss: EuroStoxx auf Rekordhoch - Nahost-Entspannung…

17:57 Uhr • Artikel • dpa-AFX

WOCHENVORSCHAU: Termine bis 25. August 2026

17:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer