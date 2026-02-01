Bitcoin fällt auf tiefsten Stand seit April 2025 01.02.2026, 10:43 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Bitcoin-Münzen liegen auf einem Tisch
© Hannes P Albert/dpa/dpa-tmn / Der Bitcoin ist am Wochenende stärker unter Druck geraten. (Archivbild)
Der Bitcoin hat seit seinem Rekordhoch im November rund 47.000 Dollar verloren. Wie steht es aktuell um die bekannteste Kryptowährung?

Der Bitcoin ist am Wochenende stärker unter Druck geraten. Am Samstag rutschte der Kurs auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 75.555 US-Dollar ab. Von diesem Rückschlag konnte sich die weltweit älteste und bekannteste Digitalwährung am Sonntag etwas erholen. Mit knapp 79.000 Dollar kostete sie am Sonntagvormittag aber immer noch deutlich weniger als am Freitagabend. Es ist zudem das niedrigste Niveau seit April 2025.

Durch die Verluste am Wochenende baute der Bitcoin das Minus in diesem Jahr auf knapp 9.000 Dollar oder circa zehn Prozent aus. Seit dem Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar im November büßte der Bitcoin inzwischen rund 47.000 Dollar oder fast 40 Prozent ein.

Der Wert des Bitcoin hatte bereits im vergangenen Jahr mehr als sechs Prozent nachgegeben. Es war den Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge erst das vierte Verlustjahr in der noch jungen Geschichte der Digitalwährung, die es seit 2009 gibt.

Kurs lag in den Anfangsjahren im Cent-Bereich

Seit dem Start der Digitalwährung hat der Kurs kräftig zugelegt - so lag der Kurs in den Anfangsjahren im Cent-Bereich. Aber auch in den Jahren danach hatte die Notierung lange im dreistelligen Dollar-Bereich gelegen. Richtig rasant ging es dann ab Ende 2012 nach oben. Der Anstieg seitdem beläuft sich auf fast 600.000 Prozent. Das heißt, der Kurs ist in diesem Zeitraum um knapp das 6.000-Fache gestiegen.

Im Zuge des Bitcoin-Erfolgs wurden viele weitere Digitalwährungen ins Leben gerufen. Inzwischen gibt es Tausende davon. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Billionen Dollar dominiert der Bitcoin den Markt. Lediglich Ethereum mit rund 290 Milliarden Dollar und Tether mit 185 Milliarden Dollar können in dieser Kategorie halbwegs folgen.

© dpa-infocom, dpa:260201-930-626520/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP 2/Irans Präsident: Streben keinen Krieg an - Reaktion auf EU Hauptdiskussion
2 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
3 Intel-Crash als Warnschuss: Warum die Staats-Milliarden verpuffen Hauptdiskussion
4 USA: Mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe als erwartet Hauptdiskussion
5 EU beschließt endgültig Verzicht auf Russland-Gas Hauptdiskussion
6 IRW-News: bettermood Food Corporation: United Natural Food (UNFI) Canada listet den neu eingeführten Moodrink Barista von bettermoo(d) Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Portugal erwartet neue Unwetter - Sorge vor Überschwemmungen

12:58 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Wadephul: Lassen uns vom Iran nicht einschüchtern

12:42 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Ford und Xiaomi: Geheimer EV-Deal trotz Handelskrieg?

12:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Israel will Einsatz von Ärzte ohne Grenzen in Gaza stoppen

12:41 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Reiche zu Gasspeichern: 'Sorgen sind nicht angebracht'

12:41 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Iran warnt USA vor regionalem Krieg

12:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Bitcoin fällt und fällt: Kann Microstrategy das überleben?

12:30 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutschland und Saudi-Arabien stärken Energie-Bündnis

12:12 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer