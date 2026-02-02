Anzeige
+++Wall Street. Trump. Antimon ATMY steht jetzt im Zentrum politischer Macht und kritischer Versorgung+++

«Bitterer als jeder Hopfen» - Bierabsatz auf Rekordtief 02.02.2026, 07:31 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Bier
© Roland Weihrauch/dpa / Bier läuft nicht mehr so gut.
Deutschlands Biermarkt ist im vergangenen Jahr so stark geschrumpft wie nie. Bei einem Absatz unter Corona-Niveau scheinen Brauerei-Pleiten unabwendbar.

Der deutsche Biermarkt ist im vergangenen Jahr so stark geschrumpft wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Mit 7,8 Milliarden Litern lag der Absatz sechs Prozent unter dem Vorjahr und hat auch die Werte aus den Corona-Jahren 2020 (8,7 Mrd Liter) und 2021 (8,5 Mrd) deutlich unterschritten, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Veltins-Chef Volker Kuhl sieht die Braubranche vor einer «Zäsur, in deren Folge immer öfter Brauereien aufgeben müssen».

Schon 2025 legte das Tempo der Betriebsschließungen und Übernahmen zu. Kleine und mittlere Brauereien insbesondere in Süddeutschland schlossen für immer, während Branchenriese Oettinger seine Großbrauerei in Braunschweig aufgab und mit Eichbaum in Mannheim ein weiteres Dickschiff in Eigenverwaltung ums Überleben kämpft. Das berühmte Klosterbier aus Weltenburg am Donaubruch kommt vom kommenden Jahr an aus der benachbarten Privatbrauerei Schneider. 

Mengenverluste zehren an Liquidität

Vielen Unternehmen fehle schlicht das Geld für Investitionen, sagt Veltins-Manager Kuhl. «Der Nachhall der Mengenverluste ist für Deutschlands Brauer bitterer als jeder Hopfen, weil er vielerorts dringend benötigte Liquidität kostete.» Viele Brauereien sind nicht mehr flüssig, um etwa neue Abfüllanlagen oder effizientere Energieanlagen zu bezahlen.

Der Bierabsatz geht schon seit 1994 - damals lag der Absatz bei 11,5 Milliarden Litern - mit leichten Schwankungen zurück, die strukturellen Gründe bleiben die gleichen: Deutschlands Gesellschaft wird im Durchschnitt immer älter, und Trends zum gesünderen Lebensstil sind ungebrochen. «Gerade bei vielen jüngeren Menschen sehen wir einen bewussteren Umgang mit Gesundheit. Alkohol spielt für einen wachsenden Teil keine oder nur noch eine untergeordnete Rolle», hat der Sucht- und Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Hendrik Streeck, gerade festgestellt. 

Sorgen um Abnehmer in der Gastronomie

Nach Einschätzung des Deutschen Brauerbunds (DBB) bekommen die Brauereien ähnlich wie Handel und Gaststätten nun zusätzlich die massive Konsumzurückhaltung der Verbraucher zu spüren. Die Situation der Gastronomie sei weiterhin besorgniserregend, viele Betriebe hätten sich seit der Corona-Pandemie nicht erholt. Auch die große Marktmacht des Handels bleibe für die Braubranche ein Problem, sagt DBB-Hauptgeschäftsführer Holger Eichele. 

Mittelstand setzt auf Vielfalt und Regionalität

Mittelständler wie die Darmstädter Privatbrauerei setzen darauf, dass die Verbraucher für regionale Produkte vielleicht doch einen Euro mehr zu zahlen bereit sind. «Leider gibt es aus den Großbrauereien immer noch Angebote für unter 10 Euro den Kasten. Das ist einfach nicht nachhaltig», sagt Brauereichef Wolfgang Koehler. Er hat wie viele andere auch das Sortiment ausgeweitet: Unter der Marke «Bräustüb'l» werden mittlerweile auch vier alkoholfreie Biere und demnächst Cola-Mixgetränke angeboten. 

Marktanteil für Alkoholfreies wächst

Weil keine Biersteuer anfällt, sind alkoholfreie Biere wie auch Malzgetränke nicht in der Statistik enthalten. Für die Branche sind die alkoholfreien Sorten der Hoffnungsschimmer. Im vergangenen Jahr hingen im Handel bereits mehr als 10 Prozent des Umsatzes daran, im laufenden Jahr soll diese Schwelle auch beim Marktanteil erreicht werden, wie der Brauerbund berichtet. Deutschland sei mittlerweile zum größten europäischen Markt für Alkoholfreies geworden. 

Der Löwenanteil von 82,5 Prozent des abgesetzten Bieres wurde im Inland verkauft. Hier betrug der mengenmäßige Rückgang 5,8 Prozent. Die restlichen 17,5 Prozent wurden zwar erfasst, aber nicht versteuert, weil sie in den Export oder als sogenannter Haustrunk an die Beschäftigten der Brauereien gegangen sind. In diesem Bereich ging die Menge im Vergleich zum Vorjahr um rund 7,0 Prozent zurück. 

Wege aus der Krise?

Der Brauerbund erwartet, dass auch 2026 ein sehr forderndes Jahr für die gesamte Getränke- und Lebensmittelwirtschaft wird. Hauptgeschäftsführer Eichele verlangt eine verlässlichere und wettbewerbsfähige Energiepolitik, um die Betriebe zu unterstützen. Der Branchenexperte Niklas Other vom Fachdienst «Inside Getränke» empfiehlt den Unternehmen, enger zusammenzuarbeiten. Gemeinsame Produktion und Logistik könnten angesichts der hohen Kapitalbindung durch die teuren Anlagen helfen.

© dpa-infocom, dpa:260202-930-629720/2

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP 2/Irans Präsident: Streben keinen Krieg an - Reaktion auf EU Hauptdiskussion
2 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
3 Intel-Crash als Warnschuss: Warum die Staats-Milliarden verpuffen Hauptdiskussion
4 USA: Mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe als erwartet Hauptdiskussion
5 EU beschließt endgültig Verzicht auf Russland-Gas Hauptdiskussion
6 IRW-News: bettermood Food Corporation: United Natural Food (UNFI) Canada listet den neu eingeführten Moodrink Barista von bettermoo(d) Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Fachkrä…

12:39 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Sparkasse Gelsenkirchen nach Millionen-Coup wieder offen

12:37 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für RWE auf 60 Euro - 'Buy'

12:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Aktien Frankfurt: Anleger verdauen Preisschock bei Edelmetallen - …

12:29 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Gold und Silber nach Rekorden unter Druck - Auch Kupfer …

12:22 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Regierung: Keine Zahnarzt-Privatisierungspläne

12:18 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Im Rechtsstreit mit Ämtern schneller zum Urteil

12:14 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Gerresheimer auf 'Buy' - Ziel 34,…

12:07 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer