Bundesbankchef bekommt höchste Auszeichnung Frankreichs 12.06.2026, 02:02 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Bundesbankpräsident Joachim Nagel wird mit dem Orden der französischen Ehrenlegion geehrt. Es geht um seine Verdienste für die deutsch-französische Zusammenarbeit.

Bundesbankpräsident Joachim Nagel wird mit der ranghöchsten Auszeichnung Frankreichs geehrt. Bei einer Feierstunde in der französischen Botschaft in Berlin an diesem Freitagnachmittag wird er mit dem Orden der Ehrenlegion ausgezeichnet, teilte die Bundesbank in Frankfurt mit. Dort sollen Nagel die Insignien eines Ritters des französischen Nationalordens der Ehrenlegion überreicht werden. Zuvor spreche Nagel bei dem Festakt gemeinsam mit dem Ehrenpräsidenten der französischen Notenbank Banque de France, François Villeroy de Galhau, zum Thema «Europa und die deutsch-französischen Beziehungen». 

Die Verleihung des Ordens der Ehrenlegion würdige Nagels Engagement für die deutsch-französische Zusammenarbeit, schrieb die Bundesbank. Sie sei ein Symbol für die Partnerschaft zwischen Deutschland und Frankreich sowie für die Bedeutung der gemeinsamen Werte und der Kooperation in Europa. 

«Légion d’Honneur» geht auf Napoleon zurück

Die «Légion d’Honneur» steht für besondere zivile und militärische Verdienste um Frankreich und seine Werte. Die Orden der Ehrenlegion werden an Persönlichkeiten verliehen, die sich in besonderer Weise um das Land oder die Ideale der Republik verdient gemacht haben, unabhängig von Nationalität oder gesellschaftlichem Stand, erklärte die Bundesbank. Gestiftet wurde der Orden am 19. Mai 1802 von Napoleon Bonaparte. Unter den ersten Deutschen, die in die Ehrenlegion aufgenommen wurden, war Johann Wolfgang von Goethe.

© dpa-infocom, dpa:260612-930-211087/1

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