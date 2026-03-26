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Bundestag beschließt Spritpreispaket 26.03.2026, 09:33 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Der Bundestag hat angesichts der stark gestiegenen Spritpreise ein Maßnahmenpaket beschlossen. Künftig dürfen Tankstellen nur noch einmal am Tag die Preise erhöhen, außerdem wird das Kartellrecht verschärft. Das Paket muss am Freitag noch den Bundesrat passieren.

© dpa-infocom, dpa:260326-930-868749/1

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