Butterpreis sinkt unter einen Euro 06.12.2025, 11:27 Uhr von dpa

Für das Plätzchenbacken ist eine Zutat jetzt günstiger zu haben: 250 Gramm Butter gibt es wieder für etwas weniger als einen Euro. Vor einem Jahr sah das noch ganz anders aus.

Butter wird noch einmal deutlich billiger. Ein 250-Gramm-Stück Deutscher Markenbutter der Eigenmarken ist nun für 99 Cent zu haben, wie aus Ankündigungen von Supermärkten und Discountern hervorgeht. Der Butterpreis hat sich damit innerhalb eines Jahres mehr als halbiert. Auch andere Butterprodukte werden nach Angaben der Händler billiger. 

Hintergrund ist, dass Milch auf dem Weltmarkt günstiger geworden ist. Laut Daten der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft sind die Preise Anfang Dezember weiter gesunken, da das Angebot weltweit wächst. Auch bei deutschen Molkereien wurde im zweiten Halbjahr demnach mehr Milch angeliefert als im Vorjahreszeitraum. 

Preise sollen für Kundinnen und Kunden sinken

Lidl teilte mit, dass der Discounter sinkende Rohstoffpreise als Preisvorteil an die Kunden weitergeben werde. Edeka, Netto, Rewe und Penny kündigten ebenfalls entsprechende Preissenkungen an. Für die Milchbauern bringe das aus Sicht von Lidl keine Nachteile, weil diese bei niedrigen Preisen mehr verkaufen würden. Bauernvertreter warnen aber seit einiger Zeit vor einer Senkung der Erzeugerpreise. 

Bei Butter gab es in den vergangenen Jahren große Preisschwankungen. Im Sommer 2023 zahlten Kunden für das billigste Päckchen Eigenmarken-Butter in den meisten Geschäften zwischenzeitlich 1,39 Euro. Im Oktober 2024 war der Preis auf den Rekordpreis von 2,39 Euro gestiegen. Seit Februar sinken die Preise wieder.

