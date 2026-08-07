Chinas Handelsüberschuss mit Deutschland wächst weiter 07.08.2026, 06:45 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Chinesische Unternehmen steigern im Juli ihre Ausfuhren nach Deutschland kräftig. Die Einfuhren von dort gehen dagegen zurück. Damit vergrößert sich das Ungleichgewicht im Handel.

Das Ungleichgewicht im Handel zwischen Deutschland und China wächst weiter. China exportierte im Juli Waren im Wert von 12,3 Milliarden US-Dollar (etwa 10,7 Milliarden Euro) nach Deutschland. Das waren 17,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie aus Daten der chinesischen Zollbehörde hervorgeht. In die andere Richtung entwickelte sich der Handel demnach deutlich schwächer: Chinas Importe aus Deutschland sanken um 2,7 Prozent auf 7,9 Milliarden Dollar. 

Auch über einen längeren Zeitraum zeigt sich die wachsende Schieflage. Von Januar bis Juli legten Chinas Ausfuhren nach Deutschland um 18,8 Prozent auf 79,7 Milliarden Dollar zu. Die Einfuhren aus Deutschland stiegen dagegen nur um 1,1 Prozent auf 53 Milliarden Dollar. Der chinesische Handelsüberschuss mit Deutschland kletterte dadurch in den ersten sieben Monaten auf fast 27 Milliarden Dollar an.

In Deutschland wächst schon länger die Sorge vor stärkerer chinesischer Konkurrenz. Als besonders betroffen gelten wichtige Branchen wie der Auto- und Maschinenbau. Viele deutsche Hersteller verlieren in China Marktanteile und treffen zugleich auf den Weltmärkten auf stärkere chinesische Konkurrenz.

Importe aus anderen Regionen wachsen kräftig

Im Gegensatz zum Handel mit Deutschland nahmen Chinas Importe aus vielen anderen Weltregionen kräftig zu. Insgesamt stiegen die chinesischen Einfuhren im Juli um gut ein Viertel (27,5 Prozent). Die Exporte legten um 23,9 Prozent zu. Die Einfuhren aus den ASEAN-Staaten stiegen um 36 Prozent, aus Russland um 26,8 Prozent, aus Afrika um 25 Prozent und aus den USA um 15,3 Prozent. Gleichzeitig erhöhte China seine Exporte in die ASEAN-Staaten um 38,4 Prozent und nach Afrika um 18,2 Prozent.

Auch der Handel mit den USA nahm im Juli deutlich zu. Chinas Exporte in die Vereinigten Staaten stiegen um 17 Prozent, die Importe aus den USA um 15,3 Prozent. 

Ein wichtiger Treiber der chinesischen Ausfuhren sind Technikprodukte. In den ersten sieben Monaten stieg der Wert der Hochtechnologieexporte nach Zoll-Angaben um 40,7 Prozent. Die Ausfuhren von Chips verdoppelten sich wertmäßig nahezu. Auch die Autoexporte legten um mehr als 50 Prozent zu.

© dpa-infocom, dpa:260807-930-496282/1

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