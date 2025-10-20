Chinas Wirtschaft wächst langsamer - Partei berät über Kurs 20.10.2025, 03:46 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Mit einem Zuwachs von 4,8 Prozent hat sich die chinesische Wirtschaft im dritten Quartal weiter abgekühlt. Die Parteiführung berät zugleich über den Kurs für die kommenden Jahre.

Das Wirtschaftswachstum in China hat sich im dritten Quartal mit einem Plus von 4,8 Prozent weiter verlangsamt. Das geht aus Daten des Statistikamts der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft hervor. In den ersten beiden Quartalen war die chinesische Wirtschaft noch um 5,4 Prozent beziehungsweise 5,2 Prozent gewachsen.

Die Konjunktur in China verliert an Schwung. Ökonomen machen dafür vor allem anhaltende Probleme im Inland verantwortlich, etwa die Immobilienkrise und eine verhaltene Konsumstimmung. Der Export bleibt eine wichtige Stütze. Doch die Handels-Spannungen mit Washington drücken auf die Stimmung.

Ein Sprecher des Statistikamts erklärte, dass sich die Wirtschaft in einem schwierigen Umfeld behauptet habe: Sie habe «dem Druck standgehalten und schwer errungene Fortschritte erzielt». 

Wichtiges Treffen beginnt in Peking 

Fachleute verweisen darauf, dass das Wachstum zu einem nicht unerheblichen Teil von staatlich finanzierten Investitionen getragen wird. Auffällig ist dabei, dass trotz einer immer noch relativ hohen Wachstumsrate die Preise sinken. Eine solche Deflation gilt als Zeichen für Zurückhaltung der Verbraucher und Überkapazitäten in der Industrie. Für das Gesamtjahr hat China ein Wachstumsziel von rund fünf Prozent festgelegt.

Die neuen Wachstumszahlen wurden am selben Tag veröffentlicht, an dem sich in Peking das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei trifft. Auf dem sogenannten vierten Plenum sollen bis Donnerstag die wirtschaftlichen Leitlinien für die kommenden Jahre festgelegt werden. Diese münden schließlich in einen neuen Fünfjahresplan, der im März auf dem Volkskongress verabschiedet werden soll.

Technologische Eigenständigkeit im Fokus 

Die derzeitigen Herausforderungen deuteten darauf hin, dass der Schwerpunkt des neuen Fahrplans weiter „auf wirtschaftlicher und technologischer Eigenständigkeit und Führungsanspruch“ liegen werde, so eine Einschätzung des China-Instituts Merics in Berlin.

Innovation und Versorgungssicherheit in strategischen Branchen stünden für die Parteiführung stärker im Vordergrund als Maßnahmen zur Stärkung der Einkommen und zur Förderung des Konsums. Das sind jedoch Themen, die in der Planung auch eine wichtige Rolle spielen dürften.

Neue Zukunftsbranchen aufbauen 

Peking hatte bereits die letzten beiden Fünfjahrespläne genutzt, um strategische Branchen gezielt voranzubringen. Die Führung sieht sich in dieser Strategie bestätigt, seit Washington zunehmend aggressiv gegen Chinas Technologiebranche vorgeht.

Nun dürfte Peking nachlegen und weitere Schritte beschließen, um die technologische Unabhängigkeit voranzutreiben. Wie bereits etwa bei Elektroautos und erneuerbaren Energien könnte China so in weiteren Zukunftsbranchen Weltmarktführer formen.

