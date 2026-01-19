Anzeige
+++Kritische Rohstoffe Diese Germanium-Aktie rückt jetzt ins sicherheitspolitische Zentrum Nordamerikas+++

Chinas Wirtschaft wächst langsamer 19.01.2026, 04:35 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Mit starken Ausfuhren erreicht China 2025 sein Wachstumsziel von 5 Prozent. Im Schlussquartal fällt das Plus jedoch auf 4,5 Prozent. Ökonomen warnen vor strukturellen Problemen.

Chinas Wirtschaft ist zum Ende des vergangenen Jahres langsamer gewachsen. Wie das Statistikamt in Peking mitteilte, legte das Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal 2025 im Jahresvergleich um 4,5 Prozent zu. Damit verzeichnete die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt das schwächste Quartalswachstum seit dem Ende des Corona-Lockdowns vor drei Jahren. In den drei vorangegangenen Quartalen hatte die Wirtschaft noch um 5,4 Prozent, 5,2 Prozent und 4,8 Prozent zugelegt.

Für das Gesamtjahr meldeten die Statistiker ein Wachstum von 5,0 Prozent. Damit wurde das von der Regierung ausgegebene Ziel von «rund fünf Prozent» erreicht. Gestützt wurde die Konjunktur durch den Außenhandel. Trotz anhaltender Spannungen mit den USA und neuer handelspolitischer Unsicherheiten profitierten chinesische Unternehmen von starken Ausfuhren in andere Regionen.

Wachstum dürfte sich weiter abschwächen 

Ökonomen sehen darin Anzeichen für eine unausgewogene Entwicklung. Während der Exportboom die Wirtschaft stützt, belasten ein angespannter Arbeitsmarkt und fallende Immobilienpreise die Kauflaune der Verbraucher. Hinzu kommen hohe Schulden vieler Lokalregierungen, die den Spielraum für große Konjunkturprogramme begrenzen.

Für das laufende Jahr wird weitgehend mit einer Fortsetzung dieses Musters gerechnet. Internationale Organisationen bleiben zurückhaltend. Die Weltbank rechnet für 2026 mit einem Wachstum von rund 4,4 Prozent, der Internationale Währungsfonds geht von etwa 4,5 Prozent aus. Die US-Investmentbank Goldman Sachs zeigt sich etwas optimistischer und erwartet ein Plus von 4,8 Prozent. Grundlage dafür seien jedoch weiterhin vor allem robuste Exporte, nachdem chinesische Unternehmen ihre Absatzmärkte außerhalb der USA ausgeweitet hätten.

Neuer Fünfjahresplan gibt den Kurs vor 

Zugleich warnt Goldman vor anhaltenden strukturellen Problemen. Der Aufbau einer konsum- und dienstleistungsgetriebenen Wirtschaft werde «Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern», schrieb die China-Chefökonomin Hui Shan in einer aktuellen Analyse. Zudem habe der Immobiliensektor noch keinen Tiefpunkt erreicht, und ein schwacher Arbeitsmarkt dämpfe weiter die Kauflaune der Haushalte.

Richtungsweisend wird der neue Fünfjahresplan für den Zeitraum 2026 bis 2030, der auf dem Volkskongress im März verabschiedet werden soll. Im Mittelpunkt stehen dabei technologische Innovationen. Die Führung um Staats- und Parteichef Xi Jinping drängt insbesondere auf Fortschritte bei Halbleitern, Künstlicher Intelligenz und fortgeschrittener Industrieproduktion, um die Abhängigkeit von ausländischer Technologie weiter zu verringern.

Konsolidierung abgeschlossen? 

Die Deutsche Handelskammer in China äußerte sich zurückhaltend. «Unsere Mitglieder haben im vergangenen Jahr zwar eine leichte Verbesserung der Geschäftslage gespürt, doch von einem Aufschwung kann man nicht sprechen», teilte Maximilian Butek, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Deutschen Handelskammer in Ostchina, mit. Gerade im intensiven Wettbewerbsumfeld dämpfe der Preisdruck die Geschäftsaussichten deutscher Unternehmen in China. Zugleich hofften die Unternehmen auf strukturelle Maßnahmen, die Einkommen erhöhten und die soziale Absicherung stärkten, um die Kaufbereitschaft anzukurbeln.

Etwas zuversichtlicher äußerte sich der chinesische Ökonom Huang Weiping von der staatlichen Volksuniversität in Peking. Nach seiner Einschätzung habe sich Chinas Wirtschaft nach dem starken Druck der vergangenen Jahre in einer Phase der Konsolidierung befunden, die nun im Wesentlichen abgeschlossen sein dürfte. Zudem sei 2026 das erste Jahr des neuen Fünfjahresplans. Man wolle «einen guten Start hinlegen und umfassend Kraft entfalten».

© dpa-infocom, dpa:260119-930-564341/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Bericht: Bis zu 18.000 Tote nach Protesten im Iran Hauptdiskussion
2 ROUNDUP 2: Showdown im Grönland-Konflikt? Dänen treten in Washington an Hauptdiskussion
3 BVB-Trainer Kovac: Dass wir Bayern nicht angreifen können, sieht jeder Hauptdiskussion
4 ROUNDUP/Beamtenbund warnt: Blackout wie in Berlin überall möglich Hauptdiskussion
5 Tarifrunde zwischen Bahn und GDL beginnt Hauptdiskussion
6 Berliner Senat setzt nach Anschlag auf Stromversorgung auf mehr Videoüberwachung Hauptdiskussion
7 ROUNDUP 2: Zehntausende Berliner ohne Strom - noch tagelang Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Suss Microtec verlängert Verträge von Konzernchef und …

7:52 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Schwellenland Vietnam: Parteitag stellt Weichen bis 2030

7:50 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Kreuzzug gegen Boulevard: Prinz Harrys letzte Schlacht?

7:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Bayer auf 'Overweight' - Ziel 50 …

7:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Marke von 25.000 Punkten wackelt…

7:31 Uhr • Artikel • dpa-AFX

DAX-FLASH: Trumps Zolldrohung sorgt für Verluste - Dax zurück auf …

7:20 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Spitzenkandidat der Berliner SPD fordert …

7:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Bayer auf 'Hold' - Ziel 25 Euro

7:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer