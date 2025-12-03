Investitions-Update:
Giant Mining Corp. setzt Segel für die Zukunft!
Anzeige

Coca-Cola beklagt Standortbedingungen in Deutschland 03.12.2025, 09:12 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Der Chef des Coca-Cola-Abfüllers bemängelt die Bürokratie und komplizierte Verhältnisse für Unternehmen. Er findet jedoch auch positive Worte für Deutschland.

Die wirtschaftlichen Standortbedingungen in Deutschland sind aus Sicht des Abfüllunternehmens von Coca-Cola schwierig. John Galvin, Deutschland-Chef von Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), sagte bei einer Veranstaltung der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung in Düsseldorf: Schon kleinere Vorhaben dauerten lange, weil statt einer Behörde oft mehrere Stellen zuständig seien. Das koste viel Zeit.

Als Beispiel nannte Galvin das Versetzen eines Zauns, Baumarbeiten auf dem Werksgelände oder Dachreparaturen. Zu Bauprojekten gebe es von Behörden häufig unterschiedliche Auskünfte. Dabei seien viele Vorschriften zu beachten - - vom Immissionsschutz über Statik bis zum Lärm- und Bauschutz.

Galvin zufolge stößt das Unternehmen oft auf eine Behördenmentalität. «Die Haltung ist: Wir halten die Regeln ein, wir wollen diese Wirtschaftstypen einbremsen.» Dies erschwere Investitionen. Er beklagte, es sei eine deutsche Eigenschaft, Sachen unnötig kompliziert anzugehen. Er wünschte sich, sein Team hätte mehr Zeit für das Kerngeschäft.

Die Getränke der Marke wie Cola, Fanta oder Sprite werden hierzulande von CCEP hergestellt, vertrieben und verkauft. Das Absatzvolumen liegt nach eigenen Angaben bei 4,1 Milliarden Litern im Jahr. Das Unternehmen hat in Deutschland 24 Standorte, darunter 13 Produktionsbetriebe, und beschäftigt etwa 6.100 Menschen. Markeninhaberin ist die Coca-Cola Company.

«Es ist nicht so einfach, in diesem Land Geld zu investieren»

Galvin forderte Bürokratieabbau. «Es ist nicht so einfach, in diesem Land Geld zu investieren. Das dauert deutlich länger als an anderen Standorten.» Dies sei ein Hindernis für Unternehmen. Zugleich beklagte er hohe Kosten, etwa für Strom und Löhne, sowie hohe Krankenstände. 

Dennoch lobte er Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Der habe angekündigt, die Regeln für Unternehmen zu vereinfachen. Galvin nahm die Politik in die Pflicht. «Am Ende misst man jemanden, nicht an dem, was sie sagen, sondern an dem, was sie tun.» Der Standort könne attraktiv sein, man müsse ihn nur anders gestalten. «Die Bundesregierung macht nicht genug, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.» Andere Länder leisteten mehr, um Investoren anzulocken. 

Industrieverband warnt vor dramatischer Lage

Der Coca-Cola-Abfüller hat allerdings keine Pläne, die Produktion ins Ausland zu verlagern. «Wir stehen zu Deutschland», sagte Galvin. Vieles würde bemängelt, aber der Lebensstandard sei unterschätzt. Wer in der Welt schon ein bisschen herumgekommen sei, der wisse, wie besonders Deutschland ist. 

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) sorgt sich ebenfalls um die Lage im Land und schlug in dieser Woche Alarm. «Der Wirtschaftsstandort befindet sich in seiner historisch tiefsten Krise seit Bestehen der Bundesrepublik, doch die Bundesregierung reagiert nicht entschlossen genug», sagte BDI-Präsident Peter Leibinger. Die deutsche Industrie verliere kontinuierlich an Substanz und der Wirtschaftsstandort befinde sich «im freien Fall».

© dpa-infocom, dpa:251203-930-373335/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 EU einig über Komplettverzicht auf Gas aus Russland Hauptdiskussion
2 Moskau erklärt Pokrowsk für erobert Hauptdiskussion
3 Trump hat sich für neuen Fed-Chef entschieden Hauptdiskussion
4 Deutschland und Polen wollen Partnerschaft vertiefen Hauptdiskussion
5 Viele Verbraucher können Phishing-Mails nicht sicher erkennen Hauptdiskussion
6 Unternehmenschefin für Streichung des freien Ostermontags Hauptdiskussion
7 Verdi und DGB warnen vor AfD-Kurs der Familienunternehmer Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Kreml: EU schwächt sich durch Verzicht auf russisches Gas

12:19 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Marvell Technology nach Zahlen: Aktie außer Rand und Band. Was ist …

12:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tui: Griechenland im Trend für Sommerurlaub 2026

12:13 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Aktien Europa: Leichte Gewinne - Inditex legen deutlich zu

12:12 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Team deutscher Klimaforscher zieht Studie zurück

12:11 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Digitalministerium erhält Vetorecht für IT-Projekte im Bund

12:07 Uhr • Artikel • dpa-AFX

OTS: Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e.V. (IKW) / …

12:03 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Armutsbericht: 17,6 Prozent müssen auf Wichtiges verzichten

12:00 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer