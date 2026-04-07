Energiekrise trifft Kupferboom
Steht hier der nächste Rohstoff-Gewinner bereit?
Anzeige
Commerzbank

Keine Lösung mit Unicredit in Sicht 07.04.2026, 13:08 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die Unicredit dringt auf eine Übernahme, die Commerzbank sieht keinen Mehrwert. Stattdessen will der Dax-Konzern eigenständig ehrgeizige Ziele erreichen.

Die Commerzbank beharrt im Übernahmeringen mit ihrem Großaktionär Unicredit auf ihrer Eigenständigkeit und will Anfang Mai neue Finanzziele verkünden. Auf Grundlage der jüngsten Verlautbarungen der italienischen Großbank sei «eine einvernehmliche Lösung aus Sicht der Commerzbank aktuell nicht erkennbar», teilte der Frankfurter Dax-Konzern mit. Die Commerzbank werde wie angekündigt mit der Veröffentlichung ihrer Zahlen für das erste Quartal am 8. Mai eine Anhebung ihrer Finanzziele kommunizieren.

Die Unicredit, die mit einem direkten Anteil von 26 Prozent bereits größter Aktionär der Commerzbank ist und nach jüngsten Angaben insgesamt Zugriff auf knapp unter 30 Prozent der Anteile hat, hatte Mitte März ein freiwilliges Tauschangebot für sämtliche Commerzbank-Aktien angekündigt. In einer außerordentlichen Hauptversammlung am 4. Mai will sich die Unicredit die Zustimmung ihrer Aktionäre für die nötige Kapitalerhöhung einholen.

Unicredit-Chef Andrea Orcel wirbt seit dem Einstieg seines Instituts im September 2024 für eine Commerzbank-Übernahme. Europa brauche im Wettlauf mit starken US-Geldhäusern größere Banken.

Commerzbank sieht keinen Mehrwert in Übernahme

Die Commerzbank teilte mit, in den vergangenen Wochen hätten «mehrere Interaktionen» stattgefunden, um Grundlagen und Potenziale des in Aussicht gestellten Übernahmeangebots «konstruktiv zu eruieren». Doch die seitens der Unicredit mündlich skizzierten Eckpfeiler einer Transaktion hätten kein ausreichendes Wertschöpfungspotenzial für die Commerzbank-Aktionäre über die jetzige Strategie hinaus aufgezeigt. 

«Ein Großteil des von der Unicredit skizzierten Potenzials beruht nicht auf einer Zusammenlegung beider Institute und kann somit auch von der Commerzbank eigenständig, ohne die mit einer Transaktion einhergehenden signifikanten Umsetzungsrisiken, realisiert werden», so das Fazit der Commerzbank.

Feindliches Vorgehen

Hinzu komme, dass die bisherigen Schritte und Veröffentlichungen der Unicredit wiederholt ohne vorherige Abstimmung mit der Commerzbank erfolgt seien, bekräftigte das Frankfurter Geldhaus: «Das ist ein Vorgehen, das den Aufbau des für eine erfolgreiche Transaktion erforderlichen gegenseitigen Vertrauens nachhaltig erschwert.»

© dpa-infocom, dpa:260407-930-915387/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 1,5 Billionen Dollar: Trump will mehr Geld für Verteidigung Hauptdiskussion
2 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
3 CoreWeave als KI-Geheimtipp: Warum der Cloud-Spezialist trotz hoher Bewertung überzeugt Hauptdiskussion
4 Krisengespräch zu Straße von Hormus - Mehr Druck auf Iran angestrebt Hauptdiskussion
5 Ministerium: Neue Spritpreisregel startet am 1. April Hauptdiskussion
6 Ukraine beschießt zweitgrößte russische Ölraffinerie Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Aktien Frankfurt Schluss: US-Ultimatum an Iran und Angriffe belasten…

17:45 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Medien: Gerettete US-Soldaten sind in US-Klinik in Landstuhl

17:44 Uhr • Artikel • dpa-AFX

DIW-Expertin: Schwerste fossile Energiekrise unserer Zeit

17:43 Uhr • Artikel • dpa-AFX

US-Anleihen: Kursverluste - Trump-Ultimatum verunsichert

17:43 Uhr • Artikel • dpa-AFX

WOCHENVORSCHAU: Termine bis 21. April 2026

17:36 Uhr • Artikel • dpa-AFX

TAGESVORSCHAU: Termine am 8. April 2026

17:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

AKTIE IM FOKUS: Apple schwach - Bericht über Probleme bei faltbarem…

17:33 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Nach Kritik: Telekom hat Tübinger Telefonzellen abgebaut

17:32 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer