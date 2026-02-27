US-Patent erteilt:
Condor geht am Flughafen Frankfurt auf Distanz zur Lufthansa 27.02.2026, 11:15 Uhr von dpa

Condor zieht im Sommer 2027 ins neue Terminal 3 am größten deutschen Airport. Der Schritt markiert eine klare Trennung vom früheren Partner Lufthansa.

Die Fluggesellschaft Condor geht am Frankfurter Flughafen auf Distanz zum ehemaligen Partner Lufthansa. Die Airline werde im Sommer 2027 in das neu errichtete Terminal 3 umziehen, teilten Condor und der Flughafenbetreiber Fraport gemeinsam mit. Bislang ist die Fluggesellschaft gemeinsam mit Lufthansa im Terminal 1 untergebracht, auch um dort schnellere Umstiege für die Passagiere zu ermöglichen. 

Das ist nach einem tiefen Zerwürfnis der beiden Airlines nicht mehr notwendig. Lufthansa hatte in der Corona-Krise mit Discover einen eigenen Ferienflieger gegründet und sich geweigert, wie zuvor Condor-Passagiere zu Vorzugskonditionen ans Drehkreuz Frankfurt zu fliegen. Ein entsprechendes Abkommen wurde bereits 2020 gekündigt, letztlich aber nach etlichen juristischen Auseinandersetzungen bis Ende 2024 noch befolgt. 

Eigenes Drehkreuz gegründet

Condor hat ein eigenes Zubringernetz zu anderen deutschen und europäischen Flughäfen aufgebaut und betreibt in Frankfurt ein eigenes kleines Drehkreuz. «Das moderne Umfeld des T3 bietet ideale Voraussetzungen für weiteres
Wachstum, operative Stabilität und ein hochwertiges Reiseerlebnis für unsere
Gäste», sagte Airline-Chef Peter Gerber. Ihm zufolge kommen immer weniger Condor-Langstreckengäste mit Lufthansa-Flügen von und nach Frankfurt. Früher seien es mehr als 20 Prozent gewesen. 

Die einstige Lufthansa-Tochter gehört mehrheitlich dem britischen Finanzinvestor Attestor und ist mit rund 60 Flugzeugen zweitgrößter Kunde am Flughafen Frankfurt. Das rund vier Milliarden Euro teure Terminal 3 soll in diesem April eröffnet werden. Schnelle Umstiege zu Flügen am Terminal 1 sind zunächst technisch nicht möglich.

