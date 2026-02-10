Anzeige
Crews der Lufthansa streiken am Donnerstag 10.02.2026, 17:32 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Bei der Lufthansa gehen am Donnerstag Piloten und Flugbegleiter gleichzeitig in einen ganztägigen Streik. Während die Piloten laut Aufruf der Vereinigung Cockpit für höhere Betriebsrenten streiken, will die Kabinengewerkschaft Ufo einem Sprecher zufolge mit einem Warnstreik Verhandlungen zu verschiedenen Tarifverträgen erzwingen.

