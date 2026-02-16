Anzeige
+++20 Mio. € Bewertung Zwei zugelassene Psychedelika-Produkte. NASDAQ-Uplist in Arbeit.+++

Das wundersame zweite «Leben» ausrangierter Telefonzellen 16.02.2026, 04:06 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Erstes Seebad mit zur Dusche umfunktionierter Telefonzelle
© Georg Wendt/dpa / Duschen in einer ausgemusterten Telefonzelle - in Großenbrode in Schleswig-Holstein ist das möglich. (Archivbild)
Die Telekom möchte bald die letzten alten Telefonzellen in Deutschland abbauen und verschrotten. Doch ganz verschwinden werden die Kästen künftig nicht, dank kreativer Ideen für ihre Weiternutzung.

Ob Bücherregale, Klamottenschränke oder Duschen: Ein Teil der bis zu 160.000 Telefonzellen, die es in den 90er Jahren in Deutschland gab, sind nach ihrer Ausmusterung nicht als Schrott verwertet, sondern umfunktioniert worden. Aus alten Telefonhäuschen wurden etwa private Gartenduschen, Gewächshäuser und Verkaufsstände für Eier, wie ein Sprecher der Deutschen Telekom berichtet. An der Ostsee steht ein Häuschen als öffentliche Dusche. «Auch in sozialen Projekten kommen die Relikte der vergangenen Zeiten zum Einsatz: Sie dienen heute dem privaten Büchertausch oder als Tauschbox in Kindergärten.»

Knapp 4.000 alte Häuschen hat die Telekom nach eigenen Angaben seit 2013 verkauft. Für die rund 300 Kilo schweren Boxen zahlten Selbstabholer 550 Euro, gelagert wurden sie in einem Zentrallager in Michendorf bei Berlin.

Kein Telefon mehr drin, aber viele Bücher

Am häufigsten dienen die ehemaligen Fernsprecher als eine Art Bücherregal. In Dresden und Umland gibt es davon allein mehr als ein Dutzend, wie aus der Webseite booksharing-dresden.com hervorgeht. In der Kölner Innenstadt gibt es ein früheres Telefonhäuschen, das zu einer «Tauschbox» gemacht wurde. Anwohner können dort ausrangierte Dinge wie Klamotten oder Haushaltswaren platzieren. Ihre Mitmenschen sollen zugreifen und die Sachen weiternutzen können. Das klappt im Großen und Ganzen gut, manchmal wird das Häuschen aber als Ablageort für Sperrmüll missbraucht.

Essen finden statt Telefonieren

Im bayerischen Coburg wurde 2023 eine «Foodsharing-Telefonzelle» eröffnet, um der Verschwendung von Lebensmitteln entgegenzuwirken. Ehrenamtler nehmen Essensspenden entgegen, prüfen ihre Genießbarkeit und verteilen sie an mehreren Ausgabestellen - eine davon ist das gelbe Häuschen in der Altstadt. Rund um die Uhr kann man von dort Lebensmittel mitnehmen. Es geht vor allem um Backwaren.

An der Ostsee ist eine kuriose Dusche zu finden: Auf der Seebrücke in Großenbrode (Schleswig-Holstein) wurde 2023 ein ehemaliges Telefonhäuschen aufgestellt, in dem sich Strandbesucher mit dem Salzwasser der Ostsee duschen können.

Ebenfalls an der Ostsee, und zwar im Urlaubsort Ummanz auf Rügen steht ein bunt bemaltes Telefonhäuschen, in dem Bücher deponiert und ausgeliehen werden können. Nachdem Ummanz bei dem Bundeswettbewerb «Unser Dorf hat Zukunft» ausgezeichnet worden war, stellte der dortige Brauchtumsverein vergangenes Jahr eine Anfrage an die Telekom: «Damit wir noch schöner werden, gibt es den Wunsch nach einer öffentlichen Bücherzelle.»

Ummanz hatte Glück und bekam noch eins der letzten Häuschen. Ende 2025 stellte die Telekom den Verkauf ein, die Liste an weiteren Interessenten war lang und nicht alle Kaufwünsche konnten erfüllt werden. Die restlichen Häuschen, die auch heute noch in dem stark geschrumpften Zentrallager sind, sind so demoliert, dass sie nicht mehr zum Verkauf taugen - sie sollen nun recycelt werden. Telefonzellen-Nostalgiker können im Internet zwar noch fündig werden, für die Häuschen werden aber knackige Preise aufgerufen. So fordert etwa ein Verkäufer bei kleinanzeigen.de 1.800 Euro für ein gelbes Häuschen.

© dpa-infocom, dpa:260216-930-692314/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Vance: Sturz der Führung in Teheran ist Sache des Volkes Hauptdiskussion
2 Sorgen um PCK-Raffinerie: Bund will US-Sanktionen verhindern Hauptdiskussion
3 Viele Verbraucher können Phishing-Mails nicht sicher erkennen Hauptdiskussion
4 ROUNDUP 2: 5,8 Prozent mehr Geld für Beschäftigte der Länder Hauptdiskussion
5 VW-Betriebsrat fordert Anerkennungsprämie für Mitarbeiter Hauptdiskussion
6 Merz trifft Trump-Gegner Newsom in München Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 27. Februar 2026

6:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

TAGESVORSCHAU: Termine am 16. Februar 2026

6:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Studie simuliert Folgen von Tankerunglück der Schattenflotte

5:59 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Stromausfall in westrussischem Brjansk nach Drohnenangriffen

5:59 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Das wundersame zweite 'Leben' ausrangierter Telefonzellen

5:59 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Laschet: Atomfrage steht nicht direkt zur Entscheidung an

5:59 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Internationales Nawalny-Gedenken - Russland am Pranger

5:59 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Schulden und Social Media: Was beschließt die CDU?

5:59 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer