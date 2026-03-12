Deal mit Substanz
Diese Defence-Aktie übernimmt Cashflow-starken Fertiger – und baut eigene Produktionsmacht auf
Dax-Konzern Daimler Truck

Gewinn um 34 Prozent eingebrochen 12.03.2026, 06:38 Uhr von dpa

Der Gewinn beim Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck ist im vergangenen Jahr um 34 Prozent eingebrochen. Das Konzernergebnis sei 2025 im Vergleich zum Vorjahr von rund 3,1 Milliarden Euro auf zwei Milliarden Euro gesunken, teilte der Dax-Konzern aus Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mit.

© dpa-infocom, dpa:260312-930-805147/1

