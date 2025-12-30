Dax legt 2025 kräftig zu

Kriege, Krisen und Zollkonflikte konnten den deutschen Leitindex 2025 nicht aufhalten. Er hat im Jahresverlauf 23 Prozent zugelegt. Damit schnitt er besser ab als andere große Börsenbarometer.

Am letzten Börsentag des Jahres hat der deutsche Aktienmarkt ein starkes Börsenjahr mit deutlichen Zuwächsen abgeschlossen. Der Dax stieg über die Marke von 24.500 Punkten und schloss 0,57 Prozent höher bei 24.490,41 Zählern - nur wenig unter dem Allzeithoch von Oktober. 

Im Dezember schaffte der Dax ein Plus von 2,7 Prozent und verzeichnete 2025 mit einem Anstieg von 23 Prozent das beste Jahr seit 2019. Damit schnitt das wichtigste deutsche Kursbarometer deutlich besser ab als der Eurozonenindex EuroStoxx und auch der US-Leitindex Dow Jones Industrial.

Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners sprach von einem exzellenten Börsenjahr, verwies aber darauf, dass dies nur für die erste Jahreshälfte gilt, denn das zweite Semester sei «eher ein Seitwärtslaufen» gewesen. Von seinen 34 Rekordhochs habe der Dax 31 im ersten Halbjahr markiert und nur drei im zweiten.

Der MDax legte am Dienstag um 0,54 Prozent auf 30.617,67 Punkte zu. Daraus resultierte für den Index der mittelgroßen Werte ein Dezember-Gewinn von 2,3 Prozent. Für das Jahr 2025 steht ein Plus von fast 20 Prozent zu Buche.

Im verkürzten Handel am Dienstag wurden bereits um 14 Uhr die Bücher für dieses Jahr geschlossen. Viele Anleger blieben der Börse zwischen den Jahren ohnehin fern, was für sehr geringe Handelsumsätze und damit bei einigen Einzelwerten für stärkere Kursausschläge sorgte.

