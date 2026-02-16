Anzeige
+++20 Mio. € Bewertung Zwei zugelassene Psychedelika-Produkte. NASDAQ-Uplist in Arbeit.+++

Der Abbau alter Telefonzellen dauert und dauert 16.02.2026, 04:03 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Kaputte Telefonzelle
© Wolf von Dewitz/dpa / Eine schrottreife Telefonstele beim Schloss Benrath.
160.000 Telefonzellen gab es einst in Deutschland, im Handyzeitalter wurden sie überflüssig und schrittweise abgebaut. 2023 schaltete die Telekom die letzten 12.000 ab und ließ viele von ihnen stehen.

«Bitte warten», steht auf dem Display, und wenig später ist zu lesen: «Entschuldigung, zur Zeit gestört». Doch Warten wäre Zeitverschwendung, denn die angezeigte Störung wird nie behoben: Es ist das Display eines öffentlichen Telefons der Deutschen Telekom, das im Januar 2023 deaktiviert wurde - wie bundesweit 12.000 andere auch. Anrufe wird man damit nie mehr führen können. 

Drei Jahre schon steht die graue Metall-Stele als Elektroschrott an einer Straße im Düsseldorfer Stadtteil Benrath - der Hörer wurde abgerissen, Drähte ragen aus einem dicken Kabel, das Metallgehäuse wurde beschmiert. Es ist kein Einzelfall: Auch in Berlin, Köln, Bochum, Tübingen, Stuttgart und zahlreichen anderen Städten stehen die Relikte aus der handyfreien Vergangenheit noch herum. Mal sind es Stelen, mal Häuschen, mal Wandtelefone.

Spätestens Ende 2025 hätten alle öffentlichen Telefonstandorte verschwunden sein sollen, so hatte es die Telekom vor drei Jahren angekündigt und dieses Ziel vor einem Jahr bekräftigt. Nun aber muss der magentafarbene Weltkonzern, der sich so gern für sein Tempo beim Aufbau von Mobilfunk- und Glasfaser-Technik rühmt, einräumen, dass er mit dem Abbau seiner alten Telefonzellen-Technik immer noch nicht fertig ist: Schneckentempo statt Highspeed. Zuvor hatte die «Wirtschaftswoche» über das verfehlte Abbauziel berichtet.

Die Telekom hatte ihre letzten Telefonzellen Ende Januar 2023 abgeschaltet, weil die Nachfrage verschwindend gering war - warum zur Telefonzelle gehen, wenn man ein Handy in der Tasche hat. Im Jahr 2022 machte das Unternehmen eigenen Angaben zufolge mit fast jedem dritten öffentlichen Telefon gar keinen Umsatz mehr, im Durchschnitt lag der Umsatz pro Telefonzelle bei wenigen Euro im Monat. «Das stand in keinem Verhältnis zu den Unterhaltskosten, die den Umsatz um ein Vielfaches überstiegen», sagt ein Firmensprecher.

Wie die Telekom die Verzögerung begründet

Aber warum dauert die Demontage so lang? «Der Rückbau ist sehr aufwändig und dauert länger, als wir gehofft hatten», sagt der Telekom-Sprecher. Es brauche mehrere Gewerke, die nacheinander arbeiten müssten und voneinander abhängig seien. «Allein die Arbeiten der Energieversorger können leider mehrere Monate dauern, weil dafür eine Tiefbaumaßnahme erforderlich ist und auch die Energieversorger regionale Abläufe und Auslastungen berücksichtigen müssen.» Für die Entfernung der Häuschen und Stelen rollen Bagger an. «Die Baufirmen können erst beginnen, wenn die Stromlosschaltung erfolgt ist und die behördlichen Genehmigungen vorliegen.»

Kommunalvertreter sind frustriert

Also liegt das Schneckentempo an den Kommunen? Davon wollen die wiederum nichts wissen. Die Telekom habe die alleinige Zuständigkeit, heißt es von der Düsseldorfer Stadtverwaltung. «Die Landeshauptstadt unterstützt den Abbau selbstverständlich in der Zusammenarbeit mit anderen Gewerken und Ämtern.»

In Bochum sind noch 23 alte Telefonstandorte, darunter zwei als Wandtelefonate am Bochumer Hauptbahnhof. Ein Sprecher der Stadtverwaltung sagt, die Kommunikation mit der Telekom sei «sehr schwierig». Die Firma habe bislang nicht mitgeteilt, wann die Demontage denn endlich abgeschlossen sei. 

Noch größer ist der Ärger in Tübingen, wo laut Stadtverwaltung 13 alte Telefonstandorte zu finden sind, sechs davon in der Altstadt. «Das versaut das Stadtbild», sagte Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) dem SWR im Januar. «Für die Telekom ist die Beseitigung einer kaputten Telefonzelle eine Aufgabe, die Jahre beansprucht - typisch Deutschlandtempo, finde ich.» Von der Telekom bekomme man nur signalisiert, «dass die Telekom sehr beschäftigt ist und leider noch nicht dazu kommt, unsere Altstadt von diesem Unrat zu befreien». 

Bald möchte Tübingen den Bonner Konzern zur Kasse bitten. «Es ist in Planung, eine Sondernutzungsgebühr für die Telefonzellen zu erheben», teilt eine Stadtsprecherin der dpa mit. Wie hoch die sein und wann sie kommen soll, bleibt zunächst offen. Es sei bedauerlich, dass die Telekom auf Nachfrage der Stadt keinen Termin für die Beseitigung genannt habe.

Wann ist der Elektroschrott denn endlich weg?

Wie viele kaputte öffentliche Telefone gibt es denn noch in Deutschland? Konkret beantworten möchte die Telekom diese Frage nicht, stattdessen bleibt der Firmensprecher vage: In gut 70 Prozent der 1800 Städte und Dörfer, in denen die 12.000 letzten öffentlichen Telefone standen, sei der Abbau bereits vollendet, in knapp 30 Prozent nicht. «Die allermeisten Städte sind bereits weitgehend telefonzellenfrei», sagt der Telekom-Sprecher. «Wir halten Kurs und arbeiten Schritt für Schritt weiter an den letzten Standorten.» Ein neues Zieldatum, bis zu dem die Telekom überall fertig sein will, nennt er nicht. 

Wenige hundert Meter von der kaputten Telefonstele im Düsseldorfer Stadtteil Benrath entfernt steht eine weitere kaputte Telefonstele der Telekom. Hier ist der Rückbau immerhin schon einen Schritt weiter: Der Strom wurde bereits abgeschaltet, auf dem Display ist nichts mehr zu lesen. Zum Warten aufgefordert wird dort niemand mehr.

© dpa-infocom, dpa:260216-930-692296/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Vance: Sturz der Führung in Teheran ist Sache des Volkes Hauptdiskussion
2 Sorgen um PCK-Raffinerie: Bund will US-Sanktionen verhindern Hauptdiskussion
3 Viele Verbraucher können Phishing-Mails nicht sicher erkennen Hauptdiskussion
4 ROUNDUP 2: 5,8 Prozent mehr Geld für Beschäftigte der Länder Hauptdiskussion
5 VW-Betriebsrat fordert Anerkennungsprämie für Mitarbeiter Hauptdiskussion
6 Merz trifft Trump-Gegner Newsom in München Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 27. Februar 2026

6:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

TAGESVORSCHAU: Termine am 16. Februar 2026

6:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Studie simuliert Folgen von Tankerunglück der Schattenflotte

5:59 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Stromausfall in westrussischem Brjansk nach Drohnenangriffen

5:59 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Das wundersame zweite 'Leben' ausrangierter Telefonzellen

5:59 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Laschet: Atomfrage steht nicht direkt zur Entscheidung an

5:59 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Internationales Nawalny-Gedenken - Russland am Pranger

5:59 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Schulden und Social Media: Was beschließt die CDU?

5:59 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer