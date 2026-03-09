Anzeige
Der Butterpreis steigt wieder 09.03.2026, 08:37 Uhr von dpa

Bei Supermärkten und Discountern wurde Butter zuletzt immer billiger. Nun ziehen die Preise wieder etwas an.

Butter wird für Verbraucher in Deutschland nach längerer Zeit erstmals wieder teurer. Discounter und Supermärkte haben ihre Preise erhöht. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter großen Lebensmittelhändlern. Ein 250-Gramm-Päckchen Deutscher Markenbutter der Eigenmarken kostet jetzt 1,19 Euro statt bisher 99 Cent.

Aldi Nord und Lidl begründeten den Schritt auf Nachfrage mit steigenden Einkaufspreisen. Eine Sprecherin von Kaufland sagte: «Unsere Preisgestaltung orientiert sich unter anderem an der jeweiligen Marktsituation, am Wettbewerb sowie an Angebot und Nachfrage.» Zuvor hatte die «Lebensmittel Zeitung» darüber berichtet. 

Bei Butter hatte es zuletzt große Preisschwankungen gegeben. Ab Oktober 2024 mussten Kunden für das günstigste Päckchen der Eigenmarken 2,39 Euro zahlen - so viel wie noch nie. Ursache waren kleinere Milchmengen, die Landwirte lieferten, und ein niedrigerer Fettgehalt der Rohmilch. Die Blauzungenkrankheit führte bundesweit zum Einbruch der Milchleistung bei betroffenen Tieren.

Überangebot an Milch

Im vergangenen Jahr fiel der Butterpreis wieder, im Dezember sogar unter einen Euro. Der Hintergrund: Milch wurde günstiger auf dem Weltmarkt, auch bei deutschen Molkereien wurden deutlich größere Mengen angeliefert als im Vorjahreszeitraum. Zudem stieg der Fettanteil in der Rohmilch wieder, unter anderem wegen besserer Wetter- und Futterbedingungen. Die Folge war ein Überangebot an Milch. 

Wegen der niedrigen Preise sei mehr Butter abgesetzt worden, sagte Philipp Hennerkes vom Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels. So hätten sich die Übermengen am Markt verringert. «Ein geringerer Mengendruck sorgt nun für steigende Bezugspreise, die dann auch wieder zu höheren Verkaufspreisen führen.» 

Marktexpertin Kerstin Keunecke von der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft sagte, abgepackte Butter und Blockbutter seien in den ersten Monaten des Jahres stark nachgefragt worden. Das habe die Preise steigen lassen.

© dpa-infocom, dpa:260309-930-789641/1


