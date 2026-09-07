Anzeige
+++BREAKING NEWS: Neuer Kupferfund: 1,155 % Kupfer an der Oberfläche – was steckt darunter?+++
PortfolioPlus
Portfolio-Tracker – Kurse, Renditeanalyse und Dividendenplaner an einem Ort.
Anzeige
Deutsche Bank erzielt Vergleich

Millionen-Klage vom Tisch 07.09.2026, 10:28 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Mit einem Vergleich zieht die Deutsche Bank einen Schlussstrich unter einen 152-Millionen-Euro-Streit mit einem Ex-Mitarbeiter. Vier weitere Verfahren in der Sache laufen noch in London.

Die Deutsche Bank hat sich eine 152-Millionen-Euro-Klage eines ehemaligen Investmentbankers mit einem außergerichtlichen Vergleich vom Hals geschafft. Die Parteien hätten «alle Forderungen und Vorwürfe» vertraulich beigelegt, teilte ein Sprecher der Bank mit. Details der Einigung nannte das Geldhaus auch auf Nachfrage nicht. «Die Beilegung dieses Rechtsstreits wird aber nur einen kleinen finanziellen Effekt im dritten Quartal 2026 haben.» Das Landgericht Frankfurt sagte die für diesen Donnerstag (10.9.) geplante Verhandlung ab: Der Kläger habe die Klage zurückgenommen.

Der Mann hatte Schadenersatz in dreistelliger Millionenhöhe von seinem ehemaligen Arbeitgeber verlangt (Az.: 2-19 O 153/24). Anlass waren frühere Geschäfte des Frankfurter Dax-Konzerns mit der italienischen Banca Monte dei Paschi di Siena, die in Italien ein Strafverfahren nach sich gezogen hatten. 

Der ehemalige Investmentbanker verlangte einen Ausgleich «wegen angeblicher Schäden, die seiner Karriere durch das italienische Strafverfahren und das erstinstanzliche Urteil entstanden seien». So steht es im Deutsche-Bank-Geschäftsbericht 2025. Laut Landgericht hatte der Kläger angeführt, die Bank habe in früheren Jahren von einer fraglichen Bilanzierungsmethode Gebrauch gemacht und ihn dann als «Sündenbock» vorgeschoben, als Aufsichtsbehörden und Presse darauf aufmerksam geworden seien.

Deutsche Bank hält Klagen für unbegründet

Vier weitere entsprechende Klagen sind noch in London anhängig. Streitwert in diesen Fällen nach Angaben der Deutschen Bank: Insgesamt mehr als 600 Pfund, umgerechnet rund 700 Millionen Euro. Mit einem sechsten Ex-Mitarbeiter hat sich das Geldhaus ebenfalls bereits außergerichtlich geeinigt.

Die Deutsche Bank hat die Forderungen der Ex-Mitarbeiter und deren Vorwürfe wiederholt zurückgewiesen. Im Geschäftsbericht 2025 heißt es: «Die Deutsche Bank hält alle derartigen Klagen für unbegründet und wird sich entschieden gegen sie verteidigen, einschließlich der Anfechtung der überhöhten und unrealistischen behaupteten Verluste.»

Anlass des Rechtsstreits liegt Jahre zurück

Hintergrund des Rechtsstreits sind komplexe Derivategeschäfte, die die Deutsche Bank 2008 mit der Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) und einer Tochtergesellschaft der MPS abgeschlossen hatte und die später neu klassifiziert wurden. 2019 wurden in diesem Zusammenhang fünf ehemalige und ein damals aktiver Mitarbeiter der Deutschen Bank in Italien wegen Beihilfe zur Bilanzfälschung in Tateinheit mit Marktmanipulation zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. In einem Berufungsverfahren gab es 2022 dann Freisprüche für alle Beklagten.

© dpa-infocom, dpa:260907-930-646442/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
 Thema
1 Klingbeil fordert von USA: Krieg gegen den Iran beenden Hauptdiskussion
2 Chinas Wirtschaft verliert an Schwung Hauptdiskussion
3 Trotz Online-Aufrufen: Zunächst kein neuer Ansturm auf Ceuta Hauptdiskussion
4 Spanien: Zeitweise waren 80.000 Migranten in Ceuta Hauptdiskussion
5 Bundesbank: Weniger Falschgeld in Deutschland Hauptdiskussion
6 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
7 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Grüne suchen Wege gegen AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt

15:50 Uhr • Artikel • dpa-AFX

BYD: Warum VW vor Chinas Auto-Offensive warnt

15:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bas: Weiter so in der Regierung geht nicht

15:39 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Linke nennen Haushalt 'Konjunkturprogramm für Rechtsextreme'

15:38 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Tote nach russischen Bombenangriffen auf Kramatorsk

15:34 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Ifo-Präsident Fuest: AfD, Linke, BSW Standortnachteil für den …

15:29 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Merz: 'Aufgeben ist für mich keine Option'

15:27 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: AfD an den Urnen deutlich stärker als bei Briefwählern

15:24 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer