Drohnenangriffe schockieren die Welt:
Dieser Tech-Player will die Verteidigung neu definieren
Anzeige

DHL trotzt Flaute – Brief- und Paketgeschäft überrascht 05.03.2026, 06:01 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Was früher die rein nationale Bundespost war, ist heute der Weltkonzern DHL mit 584.000 Beschäftigten. Der legt nun Jahreszahlen vor. Ein eigentliches Sorgenkind entpuppt sich als Wachstumstreiber.

Trotz der schwachen Weltkonjunktur hat der Logistikkonzern DHL bessere Geschäfte gemacht. Der Umsatz im vergangenen Jahr fiel zwar um 1,6 Prozent auf rund 82,9 Milliarden Euro, unter anderem wegen des schwachen US-Dollars. Zugleich legte das operative Ergebnis (Ebit) von DHL aber um 3,7 Prozent auf 6,1 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen in Bonn mitteilte. 

Kosten wurden demnach gesenkt und Arbeitsabläufe effizienter gemacht, etwa durch den Einsatz von Robotern und künstlicher Intelligenz. Routen seien optimiert und Preise angehoben worden. Konzernchef Tobias Meyer sprach von einem «guten operativen Ergebnis». «Wir sind global wie lokal bestens aufgestellt.» DHL heißt an der Börse und im inländischen Briefgeschäft Deutsche Post.

Post & Paket Deutschland legt zu

Durchaus positiv schnitt das Stammgeschäft ab, also die Beförderung von Briefen und Paketen in Deutschland. Dem Bereich wird in dem global aufgestellten Konzern eigentlich kein großes Wachstumspotenzial beigemessen - bisweilen wirkt er eher wie ein Sorgenkind. Doch nun legte der Umsatz um drei Prozent auf 17,9 Milliarden Euro zu und das Betriebsergebnis schnellte um gut ein Viertel auf eine Milliarde Euro nach oben.

Einer der Gründe hierfür war eine Portoerhöhung. Seit Anfang 2025 kostet ein Standardbrief in Deutschland 95 Cent und damit 10 Cent mehr als zuvor. Die Briefmenge ging erneut deutlich zurück - im Digitalzeitalter bekommen die Menschen immer weniger Briefe. Die Paketmenge zog hingegen an. 

Frachtgeschäft bricht ein

Im Frachtbereich waren die Bremsspuren der globalen Verwerfungen - inklusive Handelskonflikten und konjunktureller Abkühlung - deutlich zu erkennen: Das Frachtgeschäft sackte ab, dessen Betriebsergebnis brach um rund 30 Prozent ein. Zu den weiteren Konzernbereichen gehört das lukrative Expressgeschäft mit zeitkritischen Sendungen, das beim Umsatz leicht verlor und beim Ergebnis etwas zulegen konnte. 

Beim Blick auf das laufende Jahr äußert sich der Konzernchef Meyer vorsichtig. «Es gibt vor allem in der Geopolitik sehr viele Variablen und Unsicherheiten – das haben wir in den ersten zwei Monaten des Jahres schon deutlich gesehen.» Die Konzernprognose gehe von keiner Verbesserung des weltwirtschaftlichen Umfelds aus. Das operative Ergebnis soll 2026 bei über 6,2 Milliarden Euro liegen - damit peilt DHL nur einen geringfügig höheren Wert als im vergangenen Jahr an. «Insgesamt sehe ich uns für 2026 sehr gut aufgestellt», sagte Meyer.

Die Folgen des Iran-Kriegs dürften auch das Bonner Unternehmen treffen: In Dubai betreibt er ein Logistik-Drehkreuz, ein Innovationszentrum und ein großes Lagerhaus.

© dpa-infocom, dpa:260305-930-770961/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stabil - Trump will Straße von Hormus sichern Hauptdiskussion
2 Trump: Irans Raketen hätten schon bald USA treffen können Hauptdiskussion
3 Nato-Chef fordert Rückendeckung für USA und Israel Hauptdiskussion
4 Großbritannien: Stimmung in den Industriebetrieben trübt sich überraschend ein Hauptdiskussion
5 Warnstreiks im Nahverkehr haben begonnen Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
APA ots news: FMA: Versicherungen steigern Ergebnis um 51% und stä…

9:54 Uhr • Artikel • dpa-AFX

AKTIE IM FOKUS: DHL tief im Minus gestartet - Kostenentwicklung im …

9:53 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP 2: Neue Angriffswelle in Teheran - Raketenangriffe auf …

9:48 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Proiranische Milizen im Irak reklamieren weitere Angriffe für …

9:42 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Nahost-Krieg weitet sich aus …

9:40 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP 2/Schwacher Dollar und Generika: Merck erwartet Gewinnrü…

9:36 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Ölpreis legt weiter zu - Iran-Krieg treibt weiter

9:27 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Qatar Airways kündigt Hilfsflüge für gestrandete Passagiere an…

9:23 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer