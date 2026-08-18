NEU!
PortfolioPlus - Dein Depot in Echtzeit – Kurse, Renditeanalyse und Dividendenplaner an einem Ort.
Anzeige

Die Pegelstände am Rhein steigen wieder 18.08.2026, 11:03 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Na endlich, es regnet. Das hilft der trockenen Natur und den Flüssen, in denen ganz allmählich etwas mehr Wasser landet. Bis sich die Wassermengen normalisieren, dauert es aber noch.

Nach intensivem Regen sind am Rhein steigende Pegelstände in Sicht. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rhein rechnete am Dienstag damit, dass der Pegelstand bei Düsseldorf im Laufe des Mittwochs von null auf fünf Zentimeter steigt. Zuvor war er in den Minusbereich gefallen und damit so tief wie noch nie. 

Für Samstag wird ein Pegelstand von 23 Zentimetern erwartet, was noch immer ein sehr niedriges Niveau wäre: 23 Zentimeter betrug in Düsseldorf der bisherige Rekord-Niedrigstwert aus dem Jahr 2018, der vor einigen Tagen durch Minuswerte abgelöst wurde. Bis zu einem normalen Level dauert es noch: Im Zeitraum 2010 bis 2020 betrug der mittlere Pegelstand am Rhein in Düsseldorf 257 Zentimeter. 

In Köln und Emmerich soll der Pegelstand am Mittwoch ebenfalls leicht ansteigen. Der Schiffsverkehr bleibt aber noch eingeschränkt, es fahren nur wenige Schiffe. Viele Fähren haben weiterhin den Betrieb eingestellt. 

Die Fahrrinne ist deutlich tiefer als der jeweilige Pegelstand am Ufer. In Düsseldorf sind das 1,59 Meter - bei einem Pegelstand von minus zwei am Dienstagmorgen war die Fahrrinne also nur 1,57 Meter tief. Für die kommenden Tage rechnen Meteorologen mit weiteren Regenfällen.

© dpa-infocom, dpa:260818-930-546768/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Ihre Lieblingsaktie geschenkt

BörsenNEWS.de und Smartbroker+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
 Thema
1 Chinas Wirtschaft verliert an Schwung Hauptdiskussion
2 Trotz Online-Aufrufen: Zunächst kein neuer Ansturm auf Ceuta Hauptdiskussion
3 Spanien: Zeitweise waren 80.000 Migranten in Ceuta Hauptdiskussion
4 Bundesbank: Weniger Falschgeld in Deutschland Hauptdiskussion
5 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
6 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
7 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Läutet der DAX das Ende der Sommerrallye ein? Bayer in prekärer …

13:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

ROUNDUP/Siedler belagern Kusra: Familie lebt in ständiger Angst

13:38 Uhr • Artikel • dpa-AFX

GNW-News: Mit SigenMate 2700 Ultra bis zu 1.714 ? im Jahr sparen: KI…

13:34 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Ifo: Niedriger CO2-Preis bremst Investitionen fürs Klima

13:32 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Original-Research: Delignit AG (von Montega AG): Kaufen

13:19 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Zentralrat der Juden: Beschämende Worte von Ben-Gvir

13:18 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Öl über 90 Dollar, Renditen auf Rekordkurs: Jetzt wächst der …

13:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

ROUNDUP: Hafenarbeiter bestreiken sechs deutsche Seehäfen

13:12 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer