Dividendenrekord erwartet - Dax-Konzerne trotzen Krise 05.04.2026, 02:01 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die deutsche Wirtschaft steckt in einer Flaute. Doch viele der größten Börsenunternehmen trifft das kaum, sie heben ihre Dividenden für Aktionäre an. In einer Branche wird stark gekürzt.

Die größten deutschen Börsenkonzerne zahlen laut einer Studie trotz Wirtschaftskrise Rekorddividenden an ihre Aktionäre. Insgesamt schütten die 40 Dax-Unternehmen voraussichtlich rund 55,3 Milliarden Euro aus, zeigen Berechnungen der Beratungsgesellschaft EY. Das seien 5,9 Prozent mehr als im Vorjahr (52,2 Mrd. Euro) und ein neuer Höchstwert.Demnach zahlen 25 Dax-Konzerne für das vergangene Geschäftsjahr mehr Dividende aus als im Jahr zuvor, bei 10 Unternehmen sinkt die Ausschüttung. Viele Unternehmen hätten sehr gute Zahlen für das vergangene Jahr vorgelegt, sagt Jan Brorhilker, Managing Partner bei EY. «Davon profitieren die Anleger.»

Autobranche setzt den Rotstift an

Dividendenkönig bleibt die Allianz mit einer Dividendensumme von 6,5 Milliarden Euro, gefolgt von der Deutschen Telekom (4,8 Mrd. Euro) und Siemens (4,2 Mrd. Euro). Danach kommen Mercedes, der Rückversicherer Munich Re und SAP.

Weniger als im Vorjahr schüttet vor allem die kriselnde Autoindustrie aus: Mercedes-Benz senkt die Dividendensumme EY zufolge um 19 Prozent, bei der Porsche Automobil Holding steht ein Minus von 21 Prozent.

Besonders stark steigen die Dividenden dagegen beim Triebwerkbauer MTU Aero Engines (plus 64 Prozent), der Deutschen Bank (plus 44 Prozent) und der Commerzbank (plus 61 Prozent), die sich gegen eine Übernahme durch die Unicredit wehrt. Für die Studie hat EY Geschäftsberichte, Pressemitteilungen und Einladungen zu Hauptversammlungen ausgewertet. Die Dividendenpläne müssen in vielen Fällen noch auf Hauptversammlungen gebilligt werden, das ist aber Formsache.

Dividenden bei Aktionären begehrt

Mit Dividenden lassen Unternehmen Aktionäre am Geschäftserfolg teilhaben. Zwar steckt die deutsche Wirtschaft in der Krise, doch die Dax-Konzerne machen den Großteil ihres Umsatzes im Ausland. Branchen wie Banken und Versicherungen verbuchten 2025 Rekordergebnisse.

In Deutschland werden Dividenden üblicherweise einmal jährlich nach der Hauptversammlung im Frühjahr gezahlt. Viele Anleger setzen auf sie als Zusatzeinkommen. Studien zeigen, dass Dividenden langfristig einen großen Teil zur Gesamtrendite von Aktien beitragen.

Brorhilker zufolge sollten Aktionäre aber im kommenden Jahr keinen neuen Dividendenrekord erwarten. Viele Dax-Konzerne stünden zwar gut da, aber gerade Industrieunternehmen steckten tief im Wandel. «Insgesamt wäre im kommenden Jahr einer Gesamtausschüttung auf dem aktuellen Niveau eine große Überraschung – die Anleger sollten sich eher auf Rückgänge einstellen.»

© dpa-infocom, dpa:260405-930-907170/1

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