DIW

Frauenanteil in Vorständen stagniert 14.01.2026, 09:01 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Erstmals seit Jahren ist der Anteil von Frauen auf Vorstandsposten bei den größten deutschen Unternehmen nicht gestiegen. Lediglich eine Branche stach im vergangenen Jahr positiv hervor.

Frauen bleiben in den Vorstandsetagen der größten deutschen Unternehmen klar in der Minderheit. Rund 18,6 Prozent aller Vorstandsposten bei den 200 umsatzstärksten Unternehmen des Landes - ohne Berücksichtigung des Finanzsektors - waren im Herbst 2025 weiblich besetzt, zeigt das aktuelle Managerinnen-Barometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Das waren 0,5 Prozentpunkte weniger als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres.

Nur im Finanzsektor, der in der Studie gesondert betrachtet wird, stieg der Anteil. «In den 100 größten Banken ging es um gut einen Prozentpunkt auf knapp 22 Prozent nach oben», schreiben die Autorinnen und Autoren des DIW. «In den 60 größten Versicherungen stand nach einem Anstieg in ähnlicher Größenordnung unter dem Strich ein Frauenanteil in Vorständen von etwas mehr als 21 Prozent.»

Kurzfristige Delle oder längere Stagnation?

Insgesamt habe sich das Wachstum beim Anteil von Frauen auf Vorstandsposten damit erstmals seit Jahren deutlich verlangsamt. In vielen Fällen sei dies aber nicht auf eine sinkende Zahl von Frauen in Vorständen zurückzuführen, sondern auf einen im Vergleich zum Vorjahr stärkeren Zuwachs männlicher Vorstandsmitglieder, so das DIW.

Auch bei den Vorstandsvorsitzen der 200 größten Unternehmen stagnierte der Anteil. Lediglich 7,3 Prozent aller Chefposten waren der Studie zufolge im vergangenen Jahr von Frauen besetzt. So war der Anteil schon im Vorjahr. 

«Noch ist unklar, ob wir es mit einer kurzfristigen Delle oder dem Beginn einer längeren Stagnation beim Frauenanteil in Spitzenpositionen zu tun haben», teilte Katharina Wrohlich, Leiterin der DIW-Forschungsgruppe Gender Economics, mit. «Klar ist aber: Die jüngste Entwicklung ist ein Warnsignal, dass Fortschritte bei der Gleichstellung in Führungspositionen kein Selbstläufer sind.»

Mit Blick auf die vergangenen 20 Jahre zieht das Institut gleichwohl eine positive Bilanz. Seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 2006 sei der Frauenanteil in den obersten Gremien deutlich gestiegen. Damals habe der Anteil von Frauen in Vorständen bei lediglich 1 Prozent gelegen.

Frauenanteil im Dax-Management stagniert ebenfalls

Betrachtet man die 40 Konzerne im deutschen Leitindex Dax allein, stagniert auch hier der Frauenanteil, zeigt eine jüngst veröffentlichte Studie der Initiative Frauen in die Aufsichtsräte (Fidar) mit Stand 1. Januar 2026. Sowohl der Frauenanteil in den Aufsichtsräten (39,6 Prozent), als auch der in den Vorständen der Dax-Konzerne (25,3) blieb gegenüber dem Vorjahr fast unverändert.

Immerhin 18 Unternehmen aus der ersten deutschen Börsenliga haben demnach zwei oder mehr Frauen im Vorstand. Vier Frauen führen einen Dax-Konzern: Belén Garijo (Merck), Helen Giza (Fresenius Medical Care), Bettina Orlopp (Commerzbank) und Karin Rådström (Daimler Truck).

Fidar-Gründungspräsidentin Monika Schulz-Strelow kritisierte die Gesamtentwicklung. Stillstand sei bei der gleichberechtigten Teilhabe keine Option. Das Ziel bleibe eine paritätische Besetzung der Führungsgremien. «Es stehen genügend qualifizierte Frauen für Aufsichtsräte und Vorstände bereit. Handeln die Unternehmen nicht engagierter, müsste der Gesetzgeber nachschärfen.»

© dpa-infocom, dpa:260114-930-542008/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 BVB-Trainer Kovac: Dass wir Bayern nicht angreifen können, sieht jeder Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Beamtenbund warnt: Blackout wie in Berlin überall möglich Hauptdiskussion
3 Tarifrunde zwischen Bahn und GDL beginnt Hauptdiskussion
4 Berliner Senat setzt nach Anschlag auf Stromversorgung auf mehr Videoüberwachung Hauptdiskussion
5 ROUNDUP 2: Zehntausende Berliner ohne Strom - noch tagelang Hauptdiskussion
6 ROUNDUP: Verstärkte Abschiebungen - Weitere Flüge nach Afghanistan Hauptdiskussion
7 Ab heute Steuersenkung in Restaurants Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
EU-Parlamentspräsidentin fordert Unterstützung für Regimesturz…

10:30 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Protest gegen Trump-Regierung - Staatsanwälte treten zurück

10:28 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Der nächste Coup: BioNTech plant Offensive gegen Krebs

10:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

WEF: Furcht vor geoökonomischer Konfrontation wächst

10:25 Uhr • Artikel • dpa-AFX

DIW: Frauenanteil in Vorständen stagniert

10:24 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Bericht: Proteste im Iran nehmen nach staatlicher Repression ab

10:24 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Milliardenwette: Bitcoin löscht 600 Millionen Dollar aus

10:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutsche Anleihen geben etwas nach

10:10 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer