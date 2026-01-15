Durchbruch für neue Gaskraftwerke in Deutschland 15.01.2026, 16:41 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die EU-Kommission und die Bundesregierung haben einen Durchbruch zum Bau neuer Gaskraftwerke in Deutschland erzielt. Es gebe eine Grundsatzeinigung mit der Europäischen Kommission über Eckpunkte der Kraftwerksstrategie, teilte das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin mit.

