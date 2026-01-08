Elektroautos bringen GM Milliarden-Abschreibung 08.01.2026, 22:29 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

US-Autoriesen stürzten sich Hals über Kopf in eine Aufholjagd zu Tesla. Sie bauten für viel Geld Produktionskapazität auf - doch die Nachfrage blieb schwach. Jetzt folgt die Quittung in den Bilanzen.

Das Geschäft mit Elektroautos bringt dem US-Autoriesen General Motors eine Riesen-Abschreibung ein. Der Konzern wird eine Belastung von sechs Milliarden Dollar (5,15 Mrd Euro) wegen Kürzungen in der Produktion von Elektroautos und Batterien verbuchen. Zusätzlich werde es eine weitere Abschreibung von 1,1 Milliarden Dollar im Zusammenhang mit einem Umbau des China-Geschäfts geben, teilte GM mit. 

Der GM-Erzrivale Ford hatte jüngst eine Abschreibung von 19,5 Milliarden Dollar für sein Elektroauto-Geschäft in Aussicht gestellt. Nach dem Erfolg von Tesla hatten die großen US-Autobauer Milliarden investiert, um mehr Elektroautos in ihre Modellpaletten zu bringen. Dabei beschlossen sie auch, die in den USA populären Pickups zu elektrifizieren. Doch die Elektro-Pickups - auch der Cybertruck vom Elektro-Vorreiter Tesla - verkauften sich nicht in den erhofften Stückzahlen. 

Trump ließ Elektro-Prämie auslaufen 

Die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, die Elektroauto-Prämie von 7.500 Dollar Ende September auslaufen zu lassen, verpasste dem Markt noch einen Dämpfer. Außerdem lockert die Trump-Regierung Energieeffizienz-Vorgaben. US-Autokäufer greifen schon länger lieber zu Fahrzeugen mit Verbrennungs- und Hybrid-Antrieben. 

General Motors hatte einst angekündigt, mit Investitionen von 35 Milliarden Dollar zum Jahr 2025 die Produktionskapazität auf eine Million Elektrofahrzeuge jährlich hochzuschrauben. Jetzt arbeitet der Konzern daran, die Kosten bei künftigen Elektro-Modellen unter anderem durch neue Batterietechnik zu senken.

